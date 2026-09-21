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El versátil alero francés Nicolas Batum se retira tras 18 años de carrera en la NBA

LOS ÁNGELES (AP) — El versátil alero Nicolas Batum se retira tras una carrera de 18 años en la NBA y una larga etapa con la selección francesa.

El jugador de los Clippers de Los Ángeles, Nicolas Batum, observa durante un partido de baloncesto de la NBA, el 17 de noviembre de 2025, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo)
El jugador de los Clippers de Los Ángeles, Nicolas Batum, observa durante un partido de baloncesto de la NBA, el 17 de noviembre de 2025, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Rourke, Archivo) AP

Batum, de 37 años, anunció su retiro en un video en redes sociales junto a su hijo el lunes.

“Decidí retirarme del baloncesto por varias razones. Quiero volver a casa y estar contigo. Voy a cuidarte y a dejar espacio para otros. Creo que ya cumplí mi tiempo. Mi etapa con Francia terminó hace dos años. Y la NBA también se acabó. Ya sabes, cuando has jugado tanto baloncesto como yo, en algún momento tienes que saber cuándo parar. He hecho todo lo que necesitaba hacer”, dijo Batum en un video junto a su hijo de 10 años, Ayden.

Batum jugó dos temporadas en la liga francesa antes de ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA por los Trail Blazers de Portland. El alero de 2,01 metros pasó siete temporadas en Portland antes de jugar las siguientes seis con Charlotte.

Batum disputó la mayor parte de sus últimas seis temporadas con los Clippers de Los Ángeles, con un breve paso por Filadelfia en 2023-24. También fue un pilar en los equipos nacionales de Francia que ganaron medallas de plata en los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024.

Batum promedió 9,6 puntos, 4,7 rebotes y 3,0 asistencias, con un 37% de acierto en triples durante su carrera en la NBA.

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