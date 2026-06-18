americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El US Open comienza lento y con niebla en Shinnecock Hills

SOUTHAMPTON, Nueva York (AP) — Ante tanta preocupación en el Abierto de Estados Unidos por el viento y por el secado de Shinnecock Hills, surgió otro problema meteorológico la mañana del jueves. Treinta minutos después de comenzar, el juego se detuvo por la niebla.

Chase Kyes alinea un putt en el primer hoyo durante la primera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)
Chase Kyes alinea un putt en el primer hoyo durante la primera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip) AP

Catorce jugadores alcanzaron a entregar tarjetas —sin birdies entre ellos— antes de que sonara la bocina para detener la acción debido a la baja visibilidad. Los mantuvieron en el campo durante 15 minutos y, cuando no mejoró, los hicieron regresar.

La primera ronda finalmente se reanudó tras un retraso de dos horas. Fue la primera vez que la ronda inaugural del Abierto de Estados Unidos se retrasó por niebla desde 2021 en Torrey Pines, en San Diego, un lugar famoso por su “June Gloom”. Aquel parón duró 90 minutos y la primera ronda no se completó hasta la mañana siguiente. Eso volverá a ocurrir en Shinnecock Hills.

El problema era evidente desde el inicio. James Nicholas debía ejecutar el golpe de salida inaugural, y se acercó al encargado de dar la salida para preguntar si seguían a tiempo.

Las calles son lo suficientemente anchas —un promedio de 48 yardas de ancho este año— como para que nadie tuviera problemas para encontrar sus pelotas. Pero cuando el green del hoyo 11, un par 3, y algunas zonas de caída eran difíciles de ver, los oficiales no tuvieron alternativa.

Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, que intenta completar el Grand Slam de su carrera con un título del Abierto de Estados Unidos, y Rory McIlroy estuvieron entre quienes se encontraban en el campo de prácticas antes de sus horarios de salida matutinos.

La USGA preparó el campo ante la expectativa de viento fuerte, con ráfagas que podrían acercarse a las 40 millas por hora. El viento la mañana del jueves no fue lo suficientemente intenso como para mover la niebla.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un cambio de mentalidad urgente

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un "cambio de mentalidad" urgente

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

ARCHIVO – Varios camiones entran y salen del centro de detención de inmigrantes apodado “Alcatraz de los caimanes” en los Everglades de Florida, el 28 de agosto de 2025, en el condado Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

Autoridades trasladan a todos los detenidos de “Alcatraz de los caimanes” por temporada de huracanes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter