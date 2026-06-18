El US Open comienza lento y con niebla en Shinnecock Hills

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Chase Kyes alinea un putt en el primer hoyo durante la primera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el jueves 18 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip) AP

Catorce jugadores alcanzaron a entregar tarjetas —sin birdies entre ellos— antes de que sonara la bocina para detener la acción debido a la baja visibilidad. Los mantuvieron en el campo durante 15 minutos y, cuando no mejoró, los hicieron regresar.

La primera ronda finalmente se reanudó tras un retraso de dos horas. Fue la primera vez que la ronda inaugural del Abierto de Estados Unidos se retrasó por niebla desde 2021 en Torrey Pines, en San Diego, un lugar famoso por su “June Gloom”. Aquel parón duró 90 minutos y la primera ronda no se completó hasta la mañana siguiente. Eso volverá a ocurrir en Shinnecock Hills.

El problema era evidente desde el inicio. James Nicholas debía ejecutar el golpe de salida inaugural, y se acercó al encargado de dar la salida para preguntar si seguían a tiempo.

Las calles son lo suficientemente anchas —un promedio de 48 yardas de ancho este año— como para que nadie tuviera problemas para encontrar sus pelotas. Pero cuando el green del hoyo 11, un par 3, y algunas zonas de caída eran difíciles de ver, los oficiales no tuvieron alternativa.

Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, que intenta completar el Grand Slam de su carrera con un título del Abierto de Estados Unidos, y Rory McIlroy estuvieron entre quienes se encontraban en el campo de prácticas antes de sus horarios de salida matutinos.

La USGA preparó el campo ante la expectativa de viento fuerte, con ráfagas que podrían acercarse a las 40 millas por hora. El viento la mañana del jueves no fue lo suficientemente intenso como para mover la niebla.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP