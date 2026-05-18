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El umpire Alfonso Márquez sale en la 2da entrada de Bravos-Marlins tras recibir un pelotazo

MIAMI (AP) — El umpire principal mexicano Alfonso Márquez salió en la segunda entrada del partido del lunes entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami después de recibir un pelotazo en la máscara por una bola de foul.

Márquez, jefe del equipo arbitral, fue golpeado por una bola de foul del hondureño Mauricio Dubón tras un sinker de 95 mph del lanzador derecho de los Marlins, Max Meyer. La pelota pareció rebotar en la parte frontal de la máscara de Márquez. De inmediato se la quitó y se sujetó la mandíbula antes de abandonar el juego.

El partido se retrasó unos 16 minutos antes de reanudarse con una terna arbitral del venezolano Jonathan Parra, Lance Barrett y Mike Estabrook.

Estabrook, que había comenzado como umpire de primera base, se colocó detrás del plato. Parra pasó de segunda a primera.

Márquez, de 54 años, ha trabajado en partidos de las Grandes Ligas desde 1999 y se convirtió en umpire de tiempo completo en 2000.

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FUENTE: AP

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