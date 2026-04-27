El Tribunal Supremo de Virginia pone en duda mapa electoral que podría dar ventaja a los demócratas

El senador estatal republicano, Ryan McDougle, habla frente al Tribunal Supremo de Virginia tras una audiencia en un caso relacionado con la redistribución de distritos en el estado, el lunes 27 de abril de 2026. (Foto AP/Allen G. Breed) AP

Los nuevos distritos, que podrían aportar a los demócratas cuatro escaños adicionales, obtuvieron una ajustada aprobación de los votantes la semana pasada. Pero una impugnación legal republicana sostiene que la Asamblea General violó normas de procedimiento al someter la enmienda constitucional a los votantes para autorizar la redistribución de distritos a mitad de década. Si el tribunal coincide en que los legisladores incumplieron las reglas, podría invalidar la enmienda y dejar sin efecto la votación estatal de la semana pasada.

El proceso judicial en Virginia es el giro más reciente en una batalla nacional por la redistribución de distritos entre republicanos y demócratas que buscan una ventaja en las elecciones legislativas de noviembre, que determinarán si los republicanos mantienen su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes federal.

El verano pasado, el presidente Donald Trump arrancó una ronda de toma y daca de modificación de las circunscripciones electorales cuando instó a los republicanos de Texas a redibujar los distritos a su favor, en un intento por ganar varios escaños adicionales en la Cámara de Representantes. Eso desencadenó una reacción en cadena de movimientos similares en otros estados, lo que llevó a la aprobación por parte de los votantes la semana pasada del nuevo mapa de Virginia.

El siguiente es Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis ha incluido la redistribución de distritos legislativos en la agenda de una sesión especial de la legislatura controlada por el Partido Republicano que comienza el martes.

Durante los argumentos del lunes, el Tribunal Supremo de Virginia se centró en si los nuevos distritos congresionales deben invalidarse debido al proceso utilizado por los legisladores. Los jueces no emitieron una decisión inmediata.

Debido a que la comisión de redistribución de distritos del estado se estableció mediante una enmienda constitucional aprobada por los votantes, los legisladores tuvieron que proponer una enmienda para redibujar los distritos. Eso requería la aprobación de una resolución en dos sesiones legislativas separadas, con una elección estatal intercalada entre ambas, para incluir la enmienda en la boleta.

La primera votación de la legislatura ocurrió en octubre pasado, cuando la votación anticipada estaba en marcha, pero antes de que concluyera el día de las elecciones generales. Las preguntas de los jueces se centraron en si eso fue demasiado tarde, dado que la votación anticipada ya había comenzado.

El abogado Matthew Seligman, quien defendió a la legislatura, argumentó que la “elección” debe definirse de manera estricta como el martes de las elecciones generales. En ese caso, la primera votación de la legislatura sobre la enmienda de redistribución de distritos ocurrió antes de la elección y fue constitucional, les manifestó a los jueces.

Pero el abogado que argumentó en nombre de los demandantes, Thomas McCarthy, sostuvo que “elección” significa todo el periodo durante el cual las personas pueden emitir su voto, que dura varias semanas en Virginia. Si ese es el caso, entonces el respaldo inicial de la legislatura a la enmienda de redistribución de distritos llegó demasiado tarde para cumplir con la constitución estatal, afirmó.

Los abogados discuten sobre los derechos de los votantes

El propósito del proceso de enmienda en dos pasos de Virginia, con una elección intermedia, es que los votantes puedan saber si los candidatos legislativos apoyan o se oponen a una enmienda constitucional propuesta, señaló McCarthy.

Mencionó el caso de la votante demócrata Camilla Simon, una de las demandantes en la demanda junto con legisladores estatales republicanos, quien emitió un voto anticipado el otoño pasado por el delegado demócrata Rodney Willett. Después de que ella votó, Willett patrocinó la enmienda demócrata de redistribución de distritos, y Simon deseó poder haber deshecho su voto, indicó McCarthy.

McCarthy les dijo a los jueces: “Ninguno de estos votantes tenía idea de que esto venía, y así no es como se supone que debe funcionar este proceso”.

Quienes defienden el plan demócrata de redistribución de distritos también sostienen que debe respetarse la voluntad de los votantes.

Seligman les dijo a los reporteros después de los argumentos que la gente votó para ratificar la enmienda constitucional “y los impugnadores están pidiendo que se revierta ese resultado democrático”.

La batalla nacional por la redistribución de distritos aún no tiene un ganador claro

Hasta ahora, los dos principales partidos han librado una contienda que se acerca a un empate en los estados que han redibujado sus mapas congresionales para las elecciones de mitad de mandato de este año.

Los republicanos creen que podrían ganar hasta nueve escaños más con distritos revisados en Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio. Los demócratas creen que podrían ganar hasta 10 escaños adicionales con nuevos distritos en California, Utah y Virginia. Pero siguen pendientes impugnaciones legales tanto en Virginia como en Missouri.

Virginia está representada actualmente en la Cámara de Representantes federal por seis demócratas y cinco republicanos que fueron elegidos en distritos impuestos por un tribunal después de que una comisión bipartidista de redistribución de distritos no lograra acordar un mapa tras el censo de 2020. Los nuevos distritos, que obtuvieron una ajustada aprobación de los votantes el martes pasado, podrían dar a los demócratas una mejor oportunidad de ganar 10 distritos.

Algunos candidatos ya han comenzado a hacer campaña basándose en los nuevos distritos antes de las primarias del estado del 4 de agosto.

Podrían quedar más batallas judiciales en Virginia

Un juez del condado rural Tazewell, en el suroeste de Virginia, dictaminó en enero que los legisladores no siguieron sus propias reglas para añadir la enmienda de redistribución de distritos a una sesión especial el otoño pasado. El juez de circuito Jack Hurley Jr. también determinó que los legisladores no aprobaron inicialmente la enmienda antes de que el público comenzara a votar en las elecciones generales del año pasado y que el estado no había publicado la enmienda tres meses antes de la elección, como exige la ley. Como resultado, afirmó, la enmienda es inválida y nula.

El Tribunal Supremo de Virginia suspendió la orden de Hurley y permitió que la votación sobre la redistribución de distritos siguiera adelante antes de escuchar los argumentos del caso.

Durante los argumentos del lunes, los jueces también plantearon preguntas sobre la capacidad de los legisladores para ampliar la agenda de su sesión especial y sobre si el requisito de aviso público de tres meses era lo suficientemente importante como para impedir una enmienda aprobada por los votantes.

Los republicanos han presentado al menos dos impugnaciones legales adicionales, que también avanzan por los tribunales.

______

Lieb informó desde Jefferson City, Missouri; Allen G. Breed en Richmond y Nicholas Riccardi en Denver.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP