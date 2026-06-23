El tifón Mekkhala amenaza 2 provincias del norte de Filipinas con inundaciones y oleaje

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La agencia meteorológica del país informó que antes del mediodía el tifón Mekkhala estaba sobre el Pacífico a unos 375 kilómetros (230 millas) al noreste de la localidad de Aparri, en la provincia de Cagayan, con vientos sostenidos de hasta 175 km/h (110 mph).

Funcionarios filipinos indicaron que Mekkhala se desplazaba hacia el noroeste a 10 km/h (6 mph) y no se espera que toque tierra, pero la amplia franja de lluvia y viento del tifón podría azotar las costas orientales de Cagayan y Batanes, una provincia insular más al norte.

Se emitió la primera de una advertencia de vientos por ciclón tropical de cinco niveles sobre las zonas costeras del noreste, lo que prohíbe a las embarcaciones salir al mar. El personal de prevención de desastres está en alerta en aldeas y localidades vulnerables.

Se pronostica que el tifón pasará más cerca de la costa de Batanes el miércoles, a unos 275 kilómetros (170 millas) mar adentro, antes de avanzar frente a la costa oriental de Taiwán y luego soplar hacia la principal isla Kyushu, en el sur de Japón, el sábado.

Filipinas es azotada por unos 20 tifones y tormentas cada año. El país también suele verse afectado por terremotos y cuenta con más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres naturales en el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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