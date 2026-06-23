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El tifón Mekkhala amenaza 2 provincias del norte de Filipinas con inundaciones y oleaje

MANILA, Filipinas (AP) — Las autoridades en Filipinas advirtieron el martes sobre posibles inundaciones en aldeas de zonas bajas, deslaves y mar agitado en las dos provincias más al norte del país ante la presencia de un potente tifón mar adentro.

La agencia meteorológica del país informó que antes del mediodía el tifón Mekkhala estaba sobre el Pacífico a unos 375 kilómetros (230 millas) al noreste de la localidad de Aparri, en la provincia de Cagayan, con vientos sostenidos de hasta 175 km/h (110 mph).

Funcionarios filipinos indicaron que Mekkhala se desplazaba hacia el noroeste a 10 km/h (6 mph) y no se espera que toque tierra, pero la amplia franja de lluvia y viento del tifón podría azotar las costas orientales de Cagayan y Batanes, una provincia insular más al norte.

Se emitió la primera de una advertencia de vientos por ciclón tropical de cinco niveles sobre las zonas costeras del noreste, lo que prohíbe a las embarcaciones salir al mar. El personal de prevención de desastres está en alerta en aldeas y localidades vulnerables.

Se pronostica que el tifón pasará más cerca de la costa de Batanes el miércoles, a unos 275 kilómetros (170 millas) mar adentro, antes de avanzar frente a la costa oriental de Taiwán y luego soplar hacia la principal isla Kyushu, en el sur de Japón, el sábado.

Filipinas es azotada por unos 20 tifones y tormentas cada año. El país también suele verse afectado por terremotos y cuenta con más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres naturales en el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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