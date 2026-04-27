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El Thunder vence 131-122 a los Suns y barre la serie de primera ronda

PHOENIX (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos, Chet Holmgren sumó 24 y el Thunder de Oklahoma City venció 131-122 a los Suns de Phoenix la noche del lunes y así completar una barrida de cuatro partidos en la serie de primera ronda.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara un triple frente a Collin Gillespie (12), de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 27 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara un triple frente a Collin Gillespie (12), de los Suns de Phoenix, durante la primera mitad del cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 27 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

El Thunder —que tiene marca de 12-0 en la primera ronda durante las últimas tres temporadas— enfrentará al ganador de la serie entre los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston en las semifinales de la Conferencia Oeste. Los Lakers tienen ventaja de 3-1, aunque los Rockets ganaron el cuarto juego.

Phoenix acumula una racha de 10 derrotas consecutivas en playoffs, que se remonta a 2023.

El Thunder cerró la serie con una actuación ofensiva abrumadora —encestó 17 de 34 (50%) triples— y sus hombres grandes jugaron particularmente bien. Holmgren, de 2,16 metros, acertó nueve de 16 tiros de campo y capturó 12 rebotes, mientras que Isaiah Hartenstein, de 2,13 metros, aportó 18 puntos y 12 rebotes, incluidos siete en el aro ofensivo.

Ajay Mitchell añadió 22 unidades y encestó cuatro triples. Alex Caruso terminó con 14 tantos y metió tres triples en el primer cuarto.

Gilgeous-Alexander fue confiable como de costumbre. Dos días después de anotar 42 puntos en el tercer juego, tuvo otra actuación eficiente, al acertar 10 de 17 tiros de campo.

Los Suns mostraron algo de pelea en la segunda mitad y recortaron una desventaja de 15 puntos a 106-98 al entrar al cuarto periodo. Devin Booker anotó 12 puntos en el tercer cuarto con cinco de ocho tiros.

Pero cada vez que los Suns se acercaban a unas cuantas posesiones, el Thunder respondía. Cason Wallace encestó un triple desde la esquina con 5:54 por jugar para ampliar la ventaja de Oklahoma City a 120-106. Gilgeous-Alexander siguió con una bandeja espectacular, logrando de algún modo que el tiro entrara por encima de tres defensores.

Booker lideró a los Suns con 24 puntos, mientras Dillon Brooks y Jalen Green agregaron 23. Collin Gillespie aportó 20 tantos al encestar seis triples.

El Thunder no contó con el titular Jalen Williams, quien se perdió su segundo partido consecutivo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. El pívot de los Suns Mark Williams (pie) y el escolta Jordan Goodwin (pantorrilla) también estuvieron fuera.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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