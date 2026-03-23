americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Thunder aplasta a unos 76ers diezmados y encadena su 12da. victoria seguida

FILADELFIA (AP) — El Thunder de Oklahoma City hilvanó su 12da. victoria consecutiva al derrotar 123-103 a los 76ers de Filadelfia el lunes por la noche.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, se alza para encestar frente a Adem Bona (30), de los 76ers de Filadelfia, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, se alza para encestar frente a Adem Bona (30), de los 76ers de Filadelfia, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Shai Gilgeous-Alexander anotó 22 puntos, Jalen Williams sumó 18 en su regreso a la alineación en la victoria de Oklahoma City sobre unos diezmados 76ers.

Jared McCain aportó 13 puntos para el Thunder en su primer partido en Filadelfia desde el traspaso del mes pasado. Los campeones defensores de la NBA mejoraron a 57-15, el mejor récord de la liga.

VJ Edgecombe anotó 35 puntos para los 76ers, que jugaron sin Tyrese Maxey, Joel Embiid y Paul George. Filadelfia comenzó el día como el séptimo preclasificado en el torneo de play-in de la Conferencia Este, pero estaba a solo medio partido de Toronto, quinto clasificado.

Williams volvió a la alineación después de perderse 16 partidos por una distensión en el isquiotibial derecho.

McCain ayudó a que el Thunder se despegara para tomar ventaja de 35-25 tras el primer cuarto con un par de triples. Oklahoma City amplió su ventaja a 24 puntos y nunca se vio amenazado después de irse al descanso al frente 65-43.

Jaylin Williams anotó 18 unidades desde la banca, y Chet Holmgren tuvo 17 para el Thunder.

McCain, seleccionado por los 76ers con la 16ta. elección global el año pasado, recibió una fuerte ovación cuando ingresó en el primer cuarto. Filadelfia lo envió a Oklahoma City a cambio de selecciones del draft en la fecha límite de traspasos de febrero. Los 76ers tienen marca de 10-12 desde el acuerdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Destacados del día

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump impulsa plan para transformar Cuba y poner fin al modelo comunista instaurado desde 1959

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras conversaciones productivas

Trump pausa ataques a plantas energéticas de Irán por cinco días tras "conversaciones productivas"

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Cuba restablece electricidad en La Habana, pero apagones continúan por déficit energético

Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

Muere Jorge Gómez, fundador del Grupo Moncada, símbolo musical ligado al régimen cubano

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter