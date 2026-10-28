El Tesoro británico anuncia apoyo para el pago de facturas de energía de hogares este invierno

El ministro de Economía de Reino Unido, John Healey, posa en la entrada de 11 Downing Street con la caja roja ministerial antes de dirigirse a la Cámara de los Comunes para presentar la declaración del presupuesto en Londres, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Thomas Krych) AP

Healey, quien fue nombrado ministro de Hacienda en julio cuando Andy Burnham se convirtió en primer ministro, afirmó que la guerra con Irán no era algo que el gobierno británico quisiera, pero que no tenía más alternativa que hacer frente a las repercusiones económicas.

Como resultado, explicó que su “decisión en el presupuesto de hoy es dar a las familias y a las empresas un respiro ahora”, mientras se desarrollaban las consecuencias del conflicto en el golfo Pérsico.

“Para las familias, eso significa precios más altos en el surtidor, facturas de energía más altas e hipotecas más costosas”, señaló en su declaración, que posiblemente es el acto central del calendario parlamentario. “Para las empresas, (significa) mayores costos operativos y préstamos más caros. Y el impacto también se siente en las finanzas públicas. Impulsados por el conflicto en Oriente Medio, los costos de endeudamiento de los gobiernos de todo el G7 están alcanzando niveles no vistos en décadas”.

Entre las medidas de apoyo anunciadas en las primeras etapas del discurso de Healey figuró un pago único de 100 libras (133 dólares) este invierno, que ayudará a 20 millones de hogares de ingresos bajos y medios, proporcionalmente más de quienes viven en las zonas electorales en disputa del norte de Inglaterra.

Otras medidas incluyeron la prórroga de una reducción del impuesto sobre las ventas en las facturas de electricidad y la eliminación de un cargo que se paga en las facturas de gas.

Se prevé que las facturas de energía se disparen con fuerza en los próximos meses. La guerra con Irán y los cuellos de botella posteriores en el estrecho de Ormuz han restringido el suministro mundial de petróleo y gas, elevando los precios.

Con las finanzas públicas ya bajo presión, Healey anunció algunos aumentos de impuestos para pagar las medidas.

Una fuente de ingresos provendrá de los bancos, que se han beneficiado del alza en las tasas de interés. Healey elevó el recargo sobre sus beneficios del 3% al 6%, pero solo durante 15 meses a partir de enero.

“En medio de tormentas económicas globales, espero que nuestros bancos ayuden a financiar un respiro para las familias británicas”, manifestó.

Otras medidas del presupuesto

Más allá del apoyo a los precios de la energía, el presupuesto general de Healey fue discreto, especialmente en un momento en que los mercados de bonos están inquietos por los niveles de deuda en todo el mundo. Francia ha estado recientemente en el centro de atención tras una ola de protestas que ha dejado al descubierto el precario estado de sus finanzas.

Aun así, ofreció recortes fiscales para los negocios minoristas de la hospitalidad y del ocio, como pubs y clubes, que serán compensados por el sector del juego mediante el aumento del impuesto que pagan por las máquinas de apuestas.

También comprometió más dinero para reducir la falta de vivienda y dijo que el Gobierno tiene una “fecha objetivo” para destinar el 3 % del PIB anual del país a defensa para 2030, un compromiso que los miembros de la OTAN ya han asumido.

Para Healey, este es un asunto clave, ya que dimitió como secretario de Defensa a principios de este año en protesta por la falta de fondos asignados, una decisión que aumentó la presión sobre Keir Starmer, predecesor de Burnham.

Pasar del 2,7 % actual al 3 % costará miles de millones más, y Healey dijo que explicará cómo se hará el año próximo, cuando el gobierno presente sus planes de gasto para los próximos tres años.

También anunció 10.000 millones de libras más en apoyo económico y militar a Ucrania.

“Hoy enviamos un mensaje claro a Moscú: Reino Unido estará del lado de Ucrania todo el tiempo que haga falta”, afirmó.

Los desafíos económicos causados por la guerra con Irán se extenderán a 2027

Healey indicó que la economía británica ha sido más resiliente de lo previsto este año y crecerá un 1,2% en 2026, más de lo pronosticado anteriormente.

Sin embargo, se espera que el crecimiento del próximo año sea del 1 % en lugar del 1,6 %, mucho más débil de lo previsto, como consecuencia del impacto económico de la guerra con Irán.

“Sí, nos esperan retos reales, pero este año Gran Bretaña ha superado las previsiones”, afirmó. “Y con las medidas que estoy tomando hoy, creo que Reino Unido puede volver a superarlas”.

Antes de la crisis financiera mundial de 2008, la tasa de crecimiento tendencial de la economía británica rondaba el 2,5 %, y desde entonces los gobiernos han tenido dificultades para volver a esos niveles. La salida de Reino Unido de la Unión Europea, la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania han contribuido a este período de crecimiento inferior al habitual.

El principal impacto de la guerra con Irán se ha dejado sentir en la inflación, que debía bajar a principios de este año hasta el objetivo del 2 % del Banco de Inglaterra. Ha subido y se prevé que siga aumentando durante el próximo año o los dos próximos.

La inflación en Reino Unido ha subido hasta alcanzar el 3,5 %, su nivel más alto en casi un año, y se espera que aumente aún más en los próximos meses. Como resultado, se prevé que el Banco de Inglaterra suba pronto los tipos de interés, lo que elevará aún más el coste para el Gobierno de atender su deuda.

La deuda sigue siendo la principal limitación

La montaña de deuda del país es el principal problema al que se enfrenta Healey, y es el mismo que afrontó su predecesora, Rachel Reeves, quien fue ministra de Hacienda después de que el Partido Laborista regresara al poder con una victoria electoral aplastante.

Aunque la trayectoria de las finanzas públicas recibió recientemente un visto bueno del Fondo Monetario Internacional, la deuda de Reino Unido ha superado por primera vez los 3 billones de libras (4 billones de dólares), lo que exige destinar el 8% del gasto público a su pago.

Healey afirmó que, según las previsiones proporcionadas por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, un organismo independiente, Reino Unido gastará este año 14.000 millones de libras más en intereses de la deuda.

“Esas son las tormentas a las que nos enfrentamos”, declaró. “No podemos hacer como si no existieran”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP