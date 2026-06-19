El técnico directo de Sudáfrica que frenó una pregunta sobre Trump y calló a críticos en casa

Khuliso Mudau, izquierda, y Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, salen del campo después del partido de la Copa del Mundo en el Grupo A entre Chequia y Sudáfrica, el jueves 18 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

A los 74 años, con una espesa cabellera plateada y un ceño fruncido que parece permanente, el belga adopta un enfoque directo y sin rodeos al tratar con los medios.

Broos ha zanjado preguntas sobre Donald Trump, señaló lo que consideró un trato favorable hacia Lionel Messi y les dijo a los críticos en Sudáfrica que “se callen”.

Todo eso, en la semana posterior al inicio del torneo.

“Para los que todavía no lo saben, lo hago a mi manera”, manifestó después de que exjugadores sudafricanos arremetieran contra su equipo por la derrota 2-0 ante México en el partido inaugural.

“Nunca escucho a gente que a veces cree que es lo suficientemente importante como para criticar al equipo. Así que cuando voy a ver lo que hicieron antes, creo que sería mejor que se callaran”.

Broos, quien dijo que dejará el cargo al final del torneo, condujo a Sudáfrica a su primer Mundial desde que fue anfitrión en 2010.

Es uno de los entrenadores de mayor edad que han participado en un Mundial y, con 40 años de experiencia, no tiene problema en decir lo que piensa. Sin embargo, fue lo bastante astuto como para evitar verse arrastrado a una posible guerra de palabras con el presidente Donald Trump.

Escuchó atentamente el miércoles cuando un reportero le pidió a él y al arquero Ronwen Williams que comentaran la afirmación infundada de Trump de que había un asesinato sistemático de agricultores blancos en Sudáfrica.

“Voy a responder esa pregunta”, dijo. “No vamos a responder esa pregunta”.

Se explayó más sobre la entrada de Messi al capitán de Argelia, Aissa Mandi, especialmente después de que su propio jugador, Themba Zwane, fuera expulsado y posteriormente sancionado con tres partidos tras una revisión del VAR por su choque con Roberto Alvarado, de México.

“Creo que ni siquiera hubo VAR con Messi”, comentó Broos. “No quiero que a Messi le saquen tarjeta roja porque ese jugador tiene que estar en la cancha... pero, sí, ¿cuál es la diferencia aquí?”.

El empate 1-1 con República Checa el jueves mantuvo vivas las esperanzas de Sudáfrica de avanzar de la fase de grupos por primera vez en un Mundial.

Al preguntársele si se sintió aliviado después de que Teboho Mokoena anotara un penalti en los minutos finales, su respuesta fue, como de costumbre, tajante.

“¿Por qué no habría de sentirme aliviado?”, respondió.

Luego llegó la crítica a las tácticas de pelotazo largo de los checos: “Creo que si te gusta el fútbol, te gusta más el partido que jugamos hoy que el partido de Chequia”.

Y después, el Atlanta Stadium: “Si puedo ser muy honesto, este no es un estadio de fútbol. Es un estadio bonito, fantástico, todo lo que quieras, pero lo único que es fútbol es el césped. Todo lo demás no lo es”.

Una victoria ante Corea del Sur el miércoles probablemente sería suficiente para que Sudáfrica avance del Grupo A.

Broos, quien es popular entre los aficionados, habló esta semana de la reacción cuando aseguró la clasificación al Mundial.

“Hubo alguien que se me acercó y me dijo: ‘Entrenador, tienen que hacerle una estatua en Sudáfrica’. Yo dije: háganla de madera para que arda más fácilmente cuando pierda”.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP