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El técnico de Cabo Verde pasa del éxito en el Mundial al club marroquí RS Berkane

BERKANE, Marruecos (AP) — Bubista, el técnico que llevó a la debutante Cabo Verde a la segunda ronda del Mundial, se incorporó el martes al club marroquí RS Berkane.

ARCHIVO - El técnico de Cabo Verde Bubista saluda a los hinchas tras el partido contra Uruguay en el Mundial, el 21 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
ARCHIVO - El técnico de Cabo Verde Bubista saluda a los hinchas tras el partido contra Uruguay en el Mundial, el 21 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Berkane informó que contrató a Pedro Brito, más conocido por su apodo Bubista, con un contrato de dos años. Sustituye a Moïne Chaâbani, quien fue contratado por su Túnez natal, otro equipo que disputó la reciente la Copa del Mundo.

La federación de Cabo Verde agradeció a Bubista en sus cuentas de redes sociales por su “dedicación, profesionalismo y contribución” a la selección nacional.

Cabo Verde tuvo un inicio impactante en el Mundial al empatar 0-0 con la eventual campeona España, en un partido inspirado dl arquero Vozinha, de 40 años. Los empates posteriores ante Uruguay y Arabia Saudí aseguraron el segundo lugar del grupo y un partido de dieciseisavos de final contra Argentina.

Aunque Argentina terminó ganando 3-2, Cabo Verde llevó el encuentro a la prórroga, donde un segundo gol del empate de Sidny Lopes Cabral fue elegido el mejor tanto del torneo.

Berkane ganó la Copa Confederación de la CAF, el torneo de segundo nivel, en 2025 y es el club de origen de Fouzi Lekjaa, el influyente dirigente del fútbol de Marruecos que es un estrecho aliado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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