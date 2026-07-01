El técnico de Argelia enfrentará a su exequipo, Suiza, en los 16vos de final del Mundial

El suizo Rubén Vargas (17) festeja después de anotar un gol durante el partido contra Canadá por el Grupo B del Mundial, el miércoles 24 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Embolo y los suizos se medirán el jueves a Argelia y a su exentrenador en Vancouver, Columbia Británica, por un boleto en los octavos de final del Mundial.

Petkovic dirigió a Suiza desde julio de 2014 hasta 2021. Llevó al equipo a los octavos de final en el Mundial de Rusia 2018 y luego llevó por primera vez al conjunto suizo a unos cuartos de final de la Euro en 2020.

Embolo, quien recibió su primera convocatoria a la selección absoluta en 2015, fue incluido por Petkovic en la lista para el Mundial de 2018.

“Es un entrenador que me conoce muy bien", dijo Embolo. "No soy el único. Creo que conoce a muchos jugadores. Pero, en lo personal, nada va a cambiar de mi lado. Voy a jugar el fútbol al que estoy acostumbrado, teniendo en cuenta no solo las cualidades del plantel argelino, sino también sus puntos débiles. Vamos a trabajar juntos como grupo y vamos a tratar de estar al 100% porque creemos que, si jugamos con nuestras fortalezas, tenemos lo necesario para avanzar a la siguiente ronda.

“El mundo del fútbol se ha vuelto universal. Todos se conocen. Ya no quedan secretos en este juego", indicó Petkovic. "No creo que sea una gran ventaja conocer a alguien o a otra persona; así como yo conozco a los jugadores, los jugadores me conocen a mí, y es un enorme placer enfrentarme a ellos. Será bonito encontrarnos y saludarnos, pero después de eso los jugadores saldrán al campo, y desde luego que espero un partido duro, y para ganar un encuentro necesitamos dar el 120%”.

Argelia, que regresó al Mundial por primera vez desde 2014, busca su primera victoria en una ronda de eliminación directa. El conjunto africano superó la fase de grupos en Brasil, pero cayó en su primer partido a ganar o morir ante el eventual campeón, Alemania.

Suiza ha alcanzado los octavos de final en los últimos tres Mundiales.

Argelia viene de un emocionante empate 3-3 con Austria en Kansas City el sábado. Se puso en ventaja en el tiempo añadido, pero Austria respondió en la última jugada del partido para igualar el marcador. El resultado colocó a los dos equipos en la siguiente fase y dejó fuera a Irán.

Rubén Vargas y Johan Manzambi anotaron en la victoria de Suiza 2-1 sobre Canadá el miércoles pasado en Vancouver que les dio la cima del Grupo B. Los canadienses buscaban un triunfo o un empate para jugar en casa su duelo de 16vos de final.

En cambio, fue Suiza la que obtuvo un viaje de regreso a Vancouver. El equipo tuvo una semana libre, durante la cual volvió a su sede de entrenamiento en San Diego.

Incluso el entrenador de Suiza, Murat Yakin, tiene una conexión con su homólogo bosnio de 62 años, ya que años atrás trabajó como pasante bajo sus órdenes en el club suizo Young Boys. Petkovic fue contratado como entrenador de Argelia en febrero de 2024 tras un paso por el club francés Bordeaux.

“Aprecio mucho la manera en que trabaja, la forma en que trata a los jugadores y también la manera en que deja que los jugadores jueguen", dijo Yakin. "Los jugadores lo conocen, él conoce a la mayoría de los jugadores. Puede ser una ventaja y una desventaja, pero han pasado cinco años desde entonces, y nuestro estilo de fútbol ha cambiado y evolucionado. Ayudó al equipo a clasificarse para muchos torneos, se lo agradezco y estoy muy contento de poder verlo mañana”.

Aunque entiende lo llamativo que es dirigir contra su antiguo equipo, Petkovic enfatizó que él no juega contra Suiza.

“Es un partido entre dos equipos que ciertamente juegan bien al fútbol. Son dos selecciones que sin duda querrán obtener un resultado. Suiza lo necesita, porque ha declarado públicamente que al menos quiere llegar a cuartos de final, y nosotros ya hemos asegurado dos objetivos enormes: no sólo llegar al Mundial, sino también salir del grupo”, indicó Petkovic. “Tengo muchas ganas de ser parte de este partido, pero también tengo muchas ganas de ganarlo y seguir avanzando”.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP