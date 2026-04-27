El teatro La Fenice de Venecia destituye a directora musical tras protestas

ARCHIVO - Beatrice Venezi posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la película "The Smashing Machine" durante la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 1 de septiembre de 2025. (Alessandra Tarantino/Invision/AP, archivo) AP

Pero el director general Nicola Colabianchi citó sus “reiteradas y graves declaraciones públicas que fueron ofensivas y perjudiciales” para el teatro y su orquesta como motivo de la decisión de cancelar futuras colaboraciones, informó el domingo la fundación del teatro.

Entre ellas figuró una entrevista con el diario argentino La Nación, en la que acusó al teatro de nepotismo, al afirmar que “los puestos se heredaban de padre a hijo”.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, manifestó que esperaba que la medida “aclarara malentendidos, tensiones y manipulaciones” que habían rodeado la selección de Venezi.

Los sindicatos de La Fenice celebraron la decisión de separarse de Venezi, al calificarla de “un acto necesario de respeto” y subrayar que la profesionalidad del teatro había estado “sujeta a graves declaraciones públicas infundadas que dañan la dignidad del trabajo”.

Músicos, cantantes y personal de bastidores se habían opuesto enérgicamente a su nombramiento, al señalar una falta de transparencia y la falta de experiencia necesaria para dirigir el teatro.

Sus protestas, cada vez más intensas, incluyeron una huelga que obligó a cancelar una función y una marcha por Venecia a la que se sumaron trabajadores de otros teatros de ópera, lo que reflejó preocupaciones por una injerencia política en las decisiones artísticas.

El público y la orquesta estallaron en aplausos durante una función el domingo por la noche al conocerse que el nombramiento de Venezi había sido bloqueado, según un video difundido por medios italianos.

Colabianchi, quien nombró a Venezi el 22 de septiembre, defendió inicialmente la decisión, al sostener que su juventud y dinamismo atraerían a un público más joven al teatro. Giuli también había respaldado su contratación.

Venezi, de 36 años, fue nombrada asesora del ministro de Cultura después de que Meloni llegara al poder en 2022. Anteriormente, fue directora principal de la Nuova Orchestra Scarlatti Young y directora invitada de la Orchestra della Toscana, y ha dirigido a nivel internacional, incluso en Armenia, Uruguay y Argentina.

FUENTE: AP