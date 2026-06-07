El suplente Sebastián Rivero se va de 5-5 con 6 impulsadas en paliza de Angelinos 13-5 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — El receptor suplente venezolano Sebastián Rivero se fue de 5-5 con seis carreras impulsadas para encabezar una actuación de 13 de 15 de los cuatro últimos bateadores del orden, lo que impulsó a los Angelinos de Los Ángeles a superar el doingo por 13-5 a los Dodgers de Los Ángeles y evitar una barrida en la temporada.