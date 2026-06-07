El suplente Sebastián Rivero se va de 5-5 con 6 impulsadas en paliza de Angelinos 13-5 a Dodgers

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, ganaron cinco de seis juegos en la Serie Freeway, superando a los Angelinos 46-18. El año pasado, los Angelinos se fueron 6-0 en la serie de la temporada antes de que los Dodgers ganaran su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.
El abridor dominicano de los Angelinos, José Soriano (7-4), permitió cinco carreras —cuatro limpias— y ocho hits en seis entradas, mientras ponchaba a dos.
Los Angelinos respondieron en la parte baja de su alineación, encabezada por Rivero, noveno al bar. El bateador dominicano Jose Siri, se fue de 3-3 con dos carreras impulsadas y dos anotadas.
El abridor de los Dodgers, Emmet Sheehan (3-3), fue retirado tras 49 lanzamientos, incluidos 35 en la segunda. El derecho permitió dos carreras, tres hits y dos bases por bolas en 1 1/3 entradas.
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