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El suplente Sebastián Rivero se va de 5-5 con 6 impulsadas en paliza de Angelinos 13-5 a Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — El receptor suplente venezolano Sebastián Rivero se fue de 5-5 con seis carreras impulsadas para encabezar una actuación de 13 de 15 de los cuatro últimos bateadores del orden, lo que impulsó a los Angelinos de Los Ángeles a superar el doingo por 13-5 a los Dodgers de Los Ángeles y evitar una barrida en la temporada.

El lanzador abridor de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, realiza un lanzamiento hacia el plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 7 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Jayne Kamin-Oncea)
El lanzador abridor de los Angelinos de Los Ángeles, José Soriano, realiza un lanzamiento hacia el plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 7 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Jayne Kamin-Oncea) AP

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, ganaron cinco de seis juegos en la Serie Freeway, superando a los Angelinos 46-18. El año pasado, los Angelinos se fueron 6-0 en la serie de la temporada antes de que los Dodgers ganaran su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

El abridor dominicano de los Angelinos, José Soriano (7-4), permitió cinco carreras —cuatro limpias— y ocho hits en seis entradas, mientras ponchaba a dos.

Los Angelinos respondieron en la parte baja de su alineación, encabezada por Rivero, noveno al bar. El bateador dominicano Jose Siri, se fue de 3-3 con dos carreras impulsadas y dos anotadas.

El abridor de los Dodgers, Emmet Sheehan (3-3), fue retirado tras 49 lanzamientos, incluidos 35 en la segunda. El derecho permitió dos carreras, tres hits y dos bases por bolas en 1 1/3 entradas.

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FUENTE: AP

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