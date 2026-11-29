El presentador cubano Alexander Otaola lanzó fuertes críticas contra Pouzii , la joven influencer cubana que participa en la tercera temporada del reality dominicano La Casa de Alofoke 3, por no pronunciarse directamente contra el Gobierno de Cuba.

Durante su programa Hola! Ota-Ola, transmitido el viernes por Cubanos por el Mundo, el comunicador cuestionó tanto el talento de la joven como el respaldo económico que recibe de sus seguidores.

El presentador reprochó a quienes envían dinero al reality mientras, según su opinión, no brindan el mismo respaldo a los presos políticos cubanos y sus familiares.

También cuestionó al productor dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, por solicitar apoyo económico para la participante mientras pide evitar presiones políticas sobre ella.

“Ustedes no están apoyando a ninguna cubana. Ustedes están manteniendo a Alofoke” , afirmó.

“Ella no es apolítica. Ella es cómplice”

Otaola sostuvo que Pouzii debería aprovechar la exposición internacional del programa para denunciar la situación política de Cuba.

“Ella no es apolítica. Ella es cómplice, que es diferente, porque el silencio te hace cómplice”, expresó el presentador.

¿Quién es Pouzii, la cubana de La Casa de Alofoke 3?

Jennifer, conocida como Pouzii, tiene 22 años y más de 400.000 seguidores en redes sociales.

La influencer ha hablado públicamente sobre los apagones, la escasez de alimentos y las dificultades económicas en Cuba, aunque sin condenar directamente al Gobierno cubano.

En el reality también participa la modelo cubana Ely La Bella. El programa reúne a 20 concursantes de nueve países y está previsto que concluya el 2 de enero de 2027.