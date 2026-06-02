El show continúa: cena de corresponsales de la Casa Blanca pasa a julio; irá Trump

Agentes del Servicio Secreto responden tras reportes de un intruso en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, el 25 de abril del 2026. (AP foto/Alex Brandon) AP

La nueva cena se realizará ahora el 24 de julio, dijeron los organizadores. Será una reunión más íntima con “medidas de seguridad significativamente reforzadas y nuevos procedimientos de acceso”, señaló Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Jiang no indicó dónde se celebrará pero Trump, en su plataforma Truth Social, reveló que sería en el hotel Waldorf Astoria de Pennsylvania Avenue — antiguo emplazamiento del Trump International Hotel.

El mandatario afirmó que lo habían invitado a regresar y a hablar, y que había aceptado la invitación. Calificó la reprogramación como “una señal de Fuerza y Fortaleza”.

“Este anuncio es algo muy bueno, en el sentido de que no podemos permitir que Lunáticos cambien nuestra forma de vida, ni siquiera su programación”, escribió Trump.

Añadió que no había decidido si pronunciará el discurso que tenía previsto originalmente, en el que según reportes iba a criticar duramente a la prensa.

“No sé si daré o no las mismas declaraciones bastante desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos”, escribió. “En cualquier caso, ¡será una entrada 'MUY' codiciada!”

La decisión de reprogramar tomó tiempo

Jiang, en su anuncio, señaló que “reprogramar no fue automático” y que implicó mucha consideración y aportes de los miembros de la junta directiva.

Subrayó el propósito declarado de la cena: “una celebración de una prensa libre y del papel vital del periodismo en nuestra democracia durante más de un siglo”.

“No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra, especialmente durante un año en el que estamos reflexionando sobre el 250º aniversario de Estados Unidos y todo lo que representamos”, expresó Jiang.

No está claro cuán grande será la cena reprogramada, ni si siquiera será una cena a gran escala. Jiang aludió a “una reunión más íntima” que el evento original, al que asistieron cerca de 3.000 personas en el Washington Hilton, pero no dio detalles, y dijo que se compartirían directamente con los asistentes.

Sus comentarios coincidieron con especulaciones recientes de que el evento tiene que reducirse, en atención tanto a preocupaciones financieras como de seguridad.

Preocupación expresada por el agente herido

Jiang también mencionó al agente del Servicio Secreto que recibió un disparo en abril y se ha estado recuperando.

“Nuestros pensamientos siguen con el agente que resultó herido y con todos los que vivieron esa noche”, declaró, añadiendo que "estamos en deuda con el Servicio Secreto, las fuerzas del orden y el personal del hotel, cuya rápida respuesta protegió a nuestros invitados y a nuestro personal”.

Aunque Jiang siempre insistió en que la cena debía reprogramarse, no todos pensaban lo mismo.

Algunos críticos prefieren cancelar el evento de manera permanente, no solo por razones de seguridad, sino por lo que consideran una imagen poco halagadora de periodistas socializando con los políticos a los que cubren.

“Socava la confianza del público en cómo la prensa hace su trabajo, y hace que parezca que somos amigos de las personas a las que cubrimos”, indicó en mayo Kelly McBride, experta en ética del Instituto Poynter, un centro de pensamiento sobre periodismo.

___________________________________

Agentes del Servicio Secreto responden tras reportes de un intruso en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, el 25 de abril del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP