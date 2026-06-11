El sencillo decisivo de José Siri da a Angelinos triunfo 3-2 sobre Astros en 10 entradas

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José Siri, centro, de los Angelinos de Los Ángeles, celebra con sus compañeros de equipos después de pegar un sencillo decisivo contra los Astros de Houston durante la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 10 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Scott Strazzante) AP

El abridor de los Angelinos, Reid Detmers, retiró a sus primeros 15 bateadores antes de que Shay Whitcomb conectara un jonrón abriendo la sexta. Chase Silseth relevó a Detmers para iniciar la octava y permitió un cuadrangular para abrir el episodio de Cam Smith que empató el juego 2-2.

Houston estuvo cerca de tomar la ventaja en la novena. El cubano Yordan Álvarez conectó un sencillo con dos outs y Christian Walker siguió con un doble que parecía impulsar a Álvarez. Pero los Angelinos impugnaron la decisión de quieto en el plato y fue revertida tras la revisión de la repetición.

El dominicano Bryan Abreu (2-3) entró a lanzar por los Astros en la 10ma y el bateador emergente Donovan Walton pegó un sencillo para abrir la entrada que movió al corredor automático Nick Madrigal de segunda base a tercera. Siri, enfrentando a uno de sus antiguos equipos, luego conectó un lanzamiento con cuenta de 0-2 al jardín izquierdo para remolcar a Madrigal.

Ryan Zeferjahn (3-3) trabajó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.

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FUENTE: AP

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