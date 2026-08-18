El sencillo de 2 carreras de Stott da ventaja y Filis ganan 6-4 a Marlins

Compartir en:









Luis Arraez, de los Filis de Filadelfia, y Alec Bohm, a la derecha, celebran con Brandon Marsh (16) después de anotar un doble hit por Bryson Stott de los Filis durante la sexta entrada del juego de béisbol contra los MArlins de Miami el martes 18 de agosto de 2026, en Filadelfia. (AP Photo/Matt Rourke) AP

Los Filis perdían 3-1 antes de que enviaran a nueve bateadores al plato en la sexta y anotaran cuatro veces contra el relevista Michael Petersen (2-3). Alec Bohm, quien también impulsó una carrera con un sencillo en la primera, amplió la anotación en la sexta con un doble impulsor.

Tras el hit de Stott —que extendió su racha embasándose a un récord personal de 19 juegos— Justin Crawford conectó un sencillo impulsor para poner la pizarra 5-3.

Filadelfia posee por ahora el segundo pasaje de comodín de la Liga Nacional tras barrer a Minnesota y ganar los dos primeros juegos contra los Marlins.

Alex McFarlane (1-1) permitió una carrera sucia en la sexta, y consiguió la primera victoria de su carrera. Brooks Raley, el quinto lanzador de los Filis, resolvió con 12 lanzamientos la novena entrada para su primer salvamento.

El abridor de los Filis, Zack Wheeler, permitió dos carreras en cinco entradas. Ponchó a siete y dio cuatro bases por bolas.

Griffin Conine conectó un jonrón en la segunda por los Marlins, su 14º de la temporada.

Bohm completó una doble matanza sin asistencia en la primera base en la séptima, cuando atrapó una línea y pisó la almohadilla. La estrella de los Filis Bryce Harper extendió su racha embasándose a 22 juegos con un sencillo en la primera. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP