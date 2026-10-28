El Salvador confirma el despliegue de más de 2.000 soldados en Haití para rescatar a 4 soldados

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El presidente salvadoreño Nayib Bukele habla en Palacio Nacional el 19 de enero de 2026, en San Salvador. (AP Foto/Salvador Meléndez, archivo) AP

La confirmación fue incluida en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se informó que Bukele sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, sobre la operación de rescate que lleva a cabo El Salvador en territorio haitiano, así como la permanencia de la misión que el gobierno salvadoreño mantiene en ese país.

“El Salvador continuará con el despliegue operativo de más de dos mil soldados para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños, en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales”, señaló la Cancillería en el comunicado.

Bukele destacó “la contundencia del operativo” para rescatar a los soldados salvadoreños, al tiempo que reafirmó la disposición de El Salvador de continuar apoyando las labores de seguridad en contra de las pandillas en Haití, se añade en el texto.

Los cuatro técnicos salvadoreños forman parte la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 30 de septiembre de 2025 para combatir al crimen organizado en la nación caribeña. Se encuentran desaparecidos tras haber sido víctimas de una emboscada el 18 de octubre de 2026 en la localidad de Santo, municipio de Croix-des-Bouquets, a 12 kilómetros (7,4 millas) de Puerto Príncipe.

De acuerdo con información de la Fuerza Armada de El Salvador, el ataque ocurrió mientras los efectivos retornaban a su campamento en un vehículo blindado, el cual fue alcanzado por disparos de armas de fuego y artefactos explosivos. Se desató un incendio y sus ocupantes tuvieron que evacuarlo.

El gobierno de Haití calificó el hecho de secuestro y aseguró que su localización es una prioridad absoluta.

El 29 de septiembre, el Congreso de El Salvador aprobó una ley transitoria que autoriza la participación de efectivos militares del país centroamericano en la GSF en Haití por 12 meses más, hasta octubre de 2027, prorrogables mientras dure la misión. En octubre de 2024, El Salvador aprobó enviar un contingente militar a Haití para participar en operaciones de evacuaciones médicas como parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, encabezada por Kenia, la cual fue autorizada en octubre de 2023 y cuenta con recursos limitados. La GSF ha sido diseñada para sustituirla. FUENTE: AP