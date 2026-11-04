americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Salvador: condenan a prisión perpetua a nicaragüense por abuso sexual de una menor

SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño sentenció a cadena perpetua a un nicaragüense procesado por abusar sexualmente de una niña, informó el miércoles la Fiscalía General de la República.

La sentencia a Bismarck Anthony Maldonado Mayorga es el segundo caso reportado en que la justicia del país centroamericano impone la cadena perpetua por violación luego que en marzo el Congreso reformara la Constitución para establecer ese castigo para los delitos de homicidio simple y agravado, violación de menores y feminicidio, además de actos de terrorismo vinculados a las pandillas.

La Fiscalía dijo que un juzgado del departamento de La Unión, en la zona oriental y fronterizo con Honduras, impuso esa sentencia. Según las investigaciones, Maldonado se llevó a la víctima hasta una vivienda para abusar sexualmente de ella.

El 30 de octubre, la justicia salvadoreña impuso la primera condena a prisión perpetua por ese delito contra un hombre identificado como Wilmer Isaac González en un caso registrado en el departamento de Morazán, también en la zona oriental.

De acuerdo con información oficial luego de las reformas al menos diez personas ya han recibido condenas de prisión perpetua, además de los casos por violación, por delitos de feminicidio y homicidio agravado.

En septiembre, un tribunal impuso la cadena perpetua a una persona procesada por homicidio agravado y robo.

Según las reformas, la prisión perpetua se aplicará a los autores y cómplices por igual, y también a procesados desde los 12 años.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la miss grand international de nawat cae a un nuevo minimo historico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesion

La Miss Grand International de Nawat cae a un nuevo mínimo histórico: el retroceso supera el 20 % en el peor momento de la sesión

Destacados del día

POSIBLE RECUENTO DE VOTOS EN MIAMI: María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez separados por apenas un 0,46%

POSIBLE RECUENTO DE VOTOS EN MIAMI: María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez separados por apenas un 0,46%

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

🚨🇨🇺 ¡CUBA MOVILIZA A SUS FUERZAS ARMADAS EN TODO EL PAÍS! EL RÉGIMEN INICIA EJERCICIOS MILITARES EN MEDIO DE TENSIONES CON EEUU

Debacle republicana en Texas: demócratas ganan la gobernación y el Senado tras décadas de dominio del GOP

Debacle republicana en Texas: demócratas ganan la gobernación y el Senado tras décadas de dominio del GOP

El candidato de extrema izquierda Abdul El-Sayed proclama su victoria en Michigan

El candidato de extrema izquierda Abdul El-Sayed proclama su victoria en Michigan

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

🇺🇸🔴 ¡FLORIDA RESISTE LA OLA DEMÓCRATA! REPUBLICANOS CONSERVAN LA GOBERNACIÓN, EL SENADO Y CARGOS CLAVE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter