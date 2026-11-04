El Salvador: condenan a prisión perpetua a nicaragüense por abuso sexual de una menor

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La sentencia a Bismarck Anthony Maldonado Mayorga es el segundo caso reportado en que la justicia del país centroamericano impone la cadena perpetua por violación luego que en marzo el Congreso reformara la Constitución para establecer ese castigo para los delitos de homicidio simple y agravado, violación de menores y feminicidio, además de actos de terrorismo vinculados a las pandillas.

La Fiscalía dijo que un juzgado del departamento de La Unión, en la zona oriental y fronterizo con Honduras, impuso esa sentencia. Según las investigaciones, Maldonado se llevó a la víctima hasta una vivienda para abusar sexualmente de ella.

El 30 de octubre, la justicia salvadoreña impuso la primera condena a prisión perpetua por ese delito contra un hombre identificado como Wilmer Isaac González en un caso registrado en el departamento de Morazán, también en la zona oriental.

De acuerdo con información oficial luego de las reformas al menos diez personas ya han recibido condenas de prisión perpetua, además de los casos por violación, por delitos de feminicidio y homicidio agravado.

En septiembre, un tribunal impuso la cadena perpetua a una persona procesada por homicidio agravado y robo.

Según las reformas, la prisión perpetua se aplicará a los autores y cómplices por igual, y también a procesados desde los 12 años.

FUENTE: AP