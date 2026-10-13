El Salvador: Bukele planea ofrecer liberación anticipada a acusados de colaborar con pandillas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y la primera dama Gabriela Roberta Rodríguez saludan desde un balcón después de su investidura para un segundo mandato, el sábado 1 de junio de 2024, en San Salvador. (AP Foto/Salvador Melendez) AP

“Nosotros tenemos un plan y creo que beneficiaría más o menos a un 50% de los presos que hay en El Salvador, que han colaborado con pandillas, con una liberación anticipada”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

“Hay mucha gente que sí, ha cometido delitos, pero su delito fue colaborar con las pandillas. Merecen estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con las pandillas no era tan inusual y si nosotros nos pusiéramos a capturar todos los que colaboraron con las pandillas tuviéramos que arrestar al 20% de la población”, explicó.

Sin entrar en detalles, el mandatario señaló que planean aplicar ese criterio para definir condenas anticipadas con monitoreo, lo que podría beneficiar a la mitad de los detenidos durante la vigencia del régimen de excepción .

A su vez, Bukele también arremetió contra organismos y organizaciones nacionales e internacionales que han denunciado supuestas violaciones a los derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción, el cual ha permanecido vigente desde marzo de 2022.

“Cuando aquí mataban a 30 personas diarias, nadie decía nada, nadie se pronunció, no hubo una organización de derechos humanos o una organización que dijera ‘miren, en El Salvador hay que hacer algo, están matando gente inocente, están matando gente honrada, están violando niñas, están cortando cabezas de gente por no pagar la extorsión’”.

Afirmó que estas organizaciones, incluida la OEA, aplaudieron cuando se suscribieron pactos con las principales pandillas del país durante el primer gobierno del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) (2009-2014), durante los cuales las pandillas se repartieron territorios para mantener sus actividades ilícitas.

“No hubo ni una condena en el mundo, al contrario, hubo aplauso. fue puesto como un ejemplo de lo que se debía hacer en los demás países. Pero es que no le alcanzaban las manos para aplaudir”, dijo.

Pero criticaron “cuando nosotros hicimos lo contrario y dijimos que no vamos a negociar con los grupos terroristas, sino que lo vamos a poner en la cárcel”.

En respuesta a las críticas de organismos defensores de los derechos humanos respecto al régimen de excepción, Bukele comparó la medida —que forma parte de sus estrategias de seguridad— con un tratamiento médico intensivo.

“Nosotros aplicamos la quimioterapia llamada régimen de excepción, entonces funcionó y ahora el cáncer está en remisión. No hay homicidios, no hay asaltos, no hay robos, no hay violaciones", afirmó.

Defendió la necesidad de mantener el régimen de excepción “porque todavía existen células cancerígenas. Todos los días atrapamos a pandilleros escondidos, entonces si nosotros retiramos la quimioterapia, el cáncer va a regresar”.

Sin embargo, Bukele expresó su deseo de suspender la medida en el futuro. “A mí me encantaría quitarlo y lo vamos a hacer en algún momento, por supuesto”.

Luego de que el país registró 62 asesinatos a manos de las pandillas en un solo día, el Congreso salvadoreño aprobó el 27 de marzo de 2022 un estado de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas. Ese año cerró con 495 asesinatos.

Las pandillas operaban en el 90% del territorio, recaudaban casi 2.000 millones de dólares en extorsiones y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.

El estado de excepción suspendió derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

Desde que entró en vigor la medida, las autoridades han reportado la captura de 93.162 personas acusadas de pertenecer o tener vínculos con las pandillas. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias durante el régimen de excepción y documentado la muerte de al menos 575 personas bajo custodia de las autoridades.

El Salvador registró 6.656 asesinatos y una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015. Ese año fue uno de los más violentos en la historia de la nación y el más violento desde el fin de la guerra civil. El Salvador cerró 2025 con apenas 82 casos de homicidio, un mínimo histórico.

FUENTE: AP