El rey Carlos aclara el estatus del príncipe Enrique y Meghan tras su regreso al Reino Unido

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ARCHIVO - El príncipe Enrique y Meghan, los duques de Sussex, llegan a un evento durante una visita a Bondi Beach, Australia, el 17 de abril de 2026. (Jonathan Brady/Pool Photo via AP, archivo) AP

Una carta enviada en nombre del rey a altos funcionarios del gobierno indicó que la pareja seguirá absteniéndose de usar sus títulos reales, como lo ha hecho desde que se apartó de las funciones oficiales de la realeza en 2020. Cualquier labor benéfica que emprendan la realizarán a título privado, y las decisiones operativas de seguridad son asunto de los organismos policiales pertinentes, añade la carta.

La carta fue enviada por el Lord Chamberlain, el funcionario de mayor rango de la casa real, a altos cargos del gobierno y del ejército, así como a los lord lieutenants, los representantes personales del rey en todo el país.

“Para ayudar a evitar dudas o confusiones, el Rey ha ordenado que esta información se comparta”, señala la carta.

Aunque la comunicación simplemente confirma que el estatus de Enrique y Meghan no ha cambiado, la decisión de enviar la carta y hacerla pública demuestra la preocupación entre algunos observadores del palacio de que el estatus de la pareja podría permitirles convertirse en una especie de corte real paralela, en competencia con los miembros activos de la familia real.

La cuestión de la seguridad es particularmente delicada porque Enrique ha librado una prolongada batalla con el gobierno para que se restablezca la protección policial financiada con fondos públicos, la cual fue cancelada cuando la pareja renunció a sus funciones reales.

La decisión sobre si se restablece la protección policial las 24 horas para la pareja es asunto de un panel gubernamental conocido como RAVEC, o el Comité Ejecutivo de la Realeza y Personalidades VIP.

“Cualquier pregunta específica de organizaciones oficiales y estatales sobre las cortesías que deben extenderse al duque y la duquesa, y en particular cuando pueda requerirse recurrir a fondos públicos, debe dirigirse al Palacio de Buckingham”, señaló el Lord Chamberlain en su carta. FUENTE: AP

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