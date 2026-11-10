El retiro internacional de Cristiano Ronaldo deja a Kane, Mbappé y Haaland tras récord de 146 goles

Harry Kane muestra su trofeo del Balón de Oro 2026 previo al partido entre Bayern Munich y Borussia Dortmund en la Bundesliga, el sábado 31 de octubre de 2026, en Múnich. (Tom Weller/dpa vía AP) AP

El retiro formal de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal la semana pasada deja su récord masculino de 146 goles como el objetivo sagrado para Harry Kane (con 91), Kylian Mbappé (67) y Erling Haaland (65).

Kane establecerá un récord de Inglaterra de 126 partidos si juega cuando los Tres Leones reciban a Croacia el jueves. Tres días después, Inglaterra visitará a España, la campeona mundial y de Europa, España que inicia la semana con una racha de 42 partidos sin perder.

Mbappé y Francia se miden con Italia en Milán el jueves y reciben a Turquía el domingo.

Para Haaland y Noruega, lo primero será el duelo en casa contra Gales, tal vez decisivo por el descenso el sábado en el grupo de Portugal. También visitarán a Dinamarca el martes.

En el cuarto grupo de la máxima categoría, la Alemania de Jürgen Klopp escolta a Países Bajos y Grecia, ambos invictos, tras ganar apenas uno de sus primeros cuatro partidos como entrenador.

La clasificación final la próxima semana depositará al ganador y al segundo de los cuatro grupos a los cuartos de final de la Liga de Naciones en marzo. El minitorneo final de cuatro equipos se disputará en junio.

También está en juego durante la próxima semana la asignación de cabezas de serie de las 54 naciones para el sorteo del 6 de diciembre en Belfast de los grupos de las eliminatorias para la Eurocopa de 2028.

El récord goleador de Cristiano Ronaldo, a salvo por ahora

Esa marca de 146 goles, anotados en unos asombrosos 234 partidos con la selección a lo largo de 23 años, probablemente estará a salvo al menos hasta el Mundial 2030, que Portugal coorganizará.

Messi puso fin a su carrera con Argentina el mes pasado como segundo máximo goleador histórico con 126 tantos, por delante del iraní Ali Daei, quien marcó 108 veces entre 1993 y 2006.

Los siguientes tres en la lista siguen activos en Europa: Romelu Lukaku con 94 goles, Robert Lewandowski, de 38 años, con 92, y Kane con 91.

Lukaku es apenas unas semanas mayor que Kane, su compañero de 33 años, pero ha sido más vulnerable a las lesiones y apenas suma cinco goles este año, frente a los 13 del capitán de Inglaterra.

Quienes se acercan son Mbappé, que cumple 28 el próximo mes, y Haaland, de 26, que promedia más de un gol por partido con Noruega. Ese ritmo no se veía desde que Gerd Müller anotó 68 en 62 encuentros en una carrera con Alemania Occidental que terminó con el gol decisivo en la final del Mundial de 1974.

El no europeo en activo mejor ubicado en la lista histórica es Mohamed Salah, con 66 para Egipto en el puesto 32, entre Mbappé y Haaland.

La racha invicta de España se pone a prueba ahora ante los checos

España no contará con Lamine Yamal ante la República Checa el jueves. La racha de 42 partidos sin perder de España incluye un empate 2-2 en la final de la Liga de Naciones de 2025, que Portugal ganó en una tanda de penales.

Nadie ha derrotado a España en 90 minutos o en tiempo extra desde marzo de 2024, cuando Colombia ganó un amistoso 1-0 en Londres, en el estadio de West Ham.

El seleccionador Luis de la Fuente convocó por primera vez al defensa central Jacobo Ramón, quien ha impresionado desde que dejó el Real Madrid para fichar por Como, el equipo sorpresa en la Liga de Campeones.

España recibe a Inglaterra el domingo en el estadio del Atlético de Madrid, donde los hermanos Bellingham, Jude del Real Madrid y Jobe del Borussia Dortmund, coinciden por primera vez juntos en una convocatoria de la selección.

Zidane va a San Siro y luego a su antiguo hogar, Burdeos

Al mando de Francia, Zinedine Zidane tuvo un inicio más feliz como seleccionador que Klopp, otro técnico ganador de la Liga de Campeones. Les Bleus avanzarán a los cuartos de final si vencen a Italia en San Siro el jueves.

Francia recibirá a la colista Turquía en Burdeos, donde la carrera de Zidane despegó a mediados de la década de 1990. El club, con problemas financieros, ahora se encuentra en la sexta división.

Turquía primero recibe a Bélgica bajo el mando del nuevo entrenador Sergen Yalçın, quien el mes pasado reemplazó al italiano Vincenzo Montella.

Klopp

Alemania no tendrá aficionados en el estadio de Belgrado para enfrentar a la colista Serbia el viernes. La UEFA castigó a la federación serbia por el comportamiento ofensivo de los hinchas en las rondas anteriores, y solo podrán asistir 5.000 niños y jóvenes acompañados.

Alemania luego recibe a los neerlandeses dirigidos por Xavi Hernández en el Estadio Olímpico de Berlín.

Al mismo tiempo el lunes, una Grecia en alza y que cuenta con el juvenil mediapunta Konstantinos Karetsas, podría avanzar a los cuartos de final si vence a Serbia en Volos.

¿Qué ocurre en las categorías inferiores?

Suiza puede asegurar un rápido regreso a la máxima categoría con solo empatar como visitante ante Eslovenia el viernes, antes de recibir a Escocia el lunes.

Irlanda del Norte lidera su grupo de segunda categoría sin goles encajados en cuatro partidos por el arquero Pierce Charles, antes de recibir a Ucrania en Belfast el sábado.

Viktor Gyökeres ha marcado en los cuatro partidos hasta ahora y Suecia ascenderá a la máxima categoría si vence a Bosnia-Herzegovina, que visita el sábado.

En los grupos de tercera categoría, el delantero de Los Angeles FC Leo Walta ha sido una de las figuras de Finlandia con cuatro goles.

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FUENTE: AP