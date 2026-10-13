El regulador del fútbol inglés insiste en que no habrá presión política en caso Man City

Hinchas de Liverpool previo al partido contra Manchester City en la Liga Premier, el domingo 11 de octubre de 2026, en Liverpool. (AP Foto/Jon Super) AP

El City fue declarado culpable de infracciones generalizadas de las normas financieras de la Liga Premier , lo que podría derivar en castigos que incluyen una multa enorme, deducciones de puntos o incluso la expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés .

Por separado, el Regulador Independiente del Fútbol tiene facultades para obligar a los propietarios de los clubes a vender y puede retener una licencia de operación si se considera que no son aptos.

Un panel independiente determinó que el City, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares durante casi una década, eludiendo las normas de juego limpio.

El presidente del regulador del fútbol, David Kogan, señaló que aún se estaba a la espera del resultado de la apelación del City contra el veredicto.

Emiratos Árabes Unidos es un gran inversor en el Reino Unido. Consultado sobre la capacidad del regulador para mantenerse independiente dadas las relaciones más amplias entre los gobiernos, Kogan manifestó que "cualquier forma de interferencia política en la manera en que operamos va a hacer que yo renuncie a este cargo, y lo sostengo completamente”.

“Absolutamente no hemos recibido ninguna presión política en esto ni en ningún otro tema. Y no espero recibirla en el futuro”, agregó.

Los comentarios de Kogan se produjeron después de que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, dijera que estaría “realmente preocupado” por perder la actual propiedad del City. Burnham también indicó que no se involucraría “directamente en el proceso”.

Se acusa al City de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018. En ese tiempo, ganó tres títulos y fichó a algunos de los mejores jugadores del mundo. Luego disfrutó de un periodo de dominio sin precedentes del fútbol inglés.

El veredicto de culpabilidad representa el mayor escándalo en la historia de la Liga Premier y plantea interrogantes sobre el futuro del club, que es propiedad del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dabi.

El Regulador Independiente del Fútbol fue establecido por el gobierno británico el año pasado para fijar estándares de gobernanza en el fútbol inglés.

Parte de ello incluye la emisión de licencias para que los clubes puedan operar, lo cual comenzará a partir de noviembre.

Kogan sugirió que el veredicto de culpabilidad no afectaría la emisión de una licencia al City porque su apelación sigue en curso.

“Un veredicto, una vez que haya pasado por un proceso de apelación, sin duda será algo que tendremos claramente en cuenta al evaluar la concesión de una licencia o al examinar a los propietarios, directores y altos ejecutivos”, expresó.

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FUENTE: AP