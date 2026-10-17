El regreso de Haliburton a los Pacers tras lesión sacude la División Central

El base de los Pacers de Indiana Tyrese Haliburton avanza hacia la canasta con el balón frente al base de los Bucks de Milwaukee Tyler Herro en el encuentro de pretemporada del viernes 16 de octubre del 2026. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Mucho ha cambiado en la División Central de la NBA durante el año de recuperación del base y dos veces All-NBA.

Haliburton se rompió el Aquiles derecho durante la derrota de Indiana en el séptimo partido ante el Thunder de Oklahoma City en las Finales de la NBA de 2025, lo que lo dejó fuera durante toda la temporada 2025-26. Durante su ausencia, los Pistons de Detroit protagonizaron un ascenso espectacular hasta la cima de la clasificación de la temporada regular en la Conferencia Este, los Bucks de Milwaukee traspasaron al dos veces MVP Giannis Antetokounmpo fuera de la división y los Cavaliers de Cleveland adquirieron al escolta James Harden, ocho veces All-NBA.

Indiana se desplomó a 19-63 sin Haliburton la temporada pasada. Ahora que ha vuelto al equipo, los Pacers quieren demostrar que pueden regresar de inmediato a donde estaban un año antes, cuando se quedaron a un partido de ganar su primer título de la NBA.

“Creo que estoy más fuerte”, manifestó Haliburton. “Siento que eso me ayudará en emparejamientos más físicos, y me entusiasma ver eso: cómo me comparo con defensores más físicos con el paso del tiempo. Y luego, creo que simplemente ver el juego y sentarme con los entrenadores y entender cómo piensan me ha ayudado”.

Los únicos equipos de la División Central con récord ganador la temporada pasada fueron Detroit (60-22) y Cleveland (52-30). Detroit fue el primer sembrado en los playoffs de la Conferencia Este, pero perdió una serie de segunda ronda a siete partidos ante los Cavaliers, que fueron barridos por los Knicks de Nueva York —a la postre campeones de la NBA— en las finales del Este.

El escolta de Detroit Cade Cunningham, elegido al primer equipo All-NBA la temporada pasada, considera que los Pistons pueden beneficiarse este año de esa experiencia de playoffs.

“Queríamos llegar más lejos de lo que llegamos”, comentó Cunningham. “Tuvimos una gran temporada regular, pero nos enseñó mucho sobre de qué se trata el básquetbol de playoffs y lo que se necesita para tener éxito en eso. Todas esas cosas pasan por una razón. Sin duda yo, pero todos nosotros, seremos mejores por ello”.

A continuación, un vistazo a cada equipo de la División Atlántico en un orden previsto de finalización:

Detroit

El mayor asunto de Detroit en la temporada baja se resolvió hace dos semanas, cuando Jalen Duren llegó a un acuerdo por un contrato de cinco años y 200 millones de dólares, poniendo fin a una disputa que se había prolongado todo el verano y entrado el otoño. Duren obtuvo su primera convocatoria al Juego de Estrellas y fue elegido al tercer equipo All-NBA mientras promediaba 19,5 puntos, aunque tuvo dificultades en los playoffs.

Ahora el pívot de 2,08 metros puede seguir formando pareja con Cunningham, quien terminó quinto en la votación al Jugador Más Valioso la temporada pasada.

Los Pistons sumaron en la temporada baja al escolta veterano Isaiah Joe y al ala-pívot John Collins. Perdieron al ala-pívot veterano Tobias Harris, que se fue a San Antonio, y al pívot Isaiah Stewart, que pasó a Memphis.

Cleveland

Los Cavaliers avanzaron a las finales de la Conferencia Este por primera vez desde 2018 la temporada pasada, pero han sido en gran medida pasados por alto entre los aspirantes al iniciar esta campaña.

Cleveland mantiene un núcleo sólido con Donovan Mitchell y Harden juntos en el perímetro durante una temporada completa, además de la incorporación de Peyton Watson en el alero, para acompañar a Evan Mobley y Jarrett Allen en la zona interior. Harden llegó a un acuerdo por un contrato de tres años y 97 millones de dólares para quedarse con los Cavaliers.

“Es una locura que la gente no mencione eso (las finales del Este) o simplemente lo minimice. Vamos a demostrarles que se equivocan otra vez”, expresó Mobley.

Indiana

Sabiendo que Haliburton regresaría este año, los Pacers cubrieron su necesidad más evidente en la fecha límite de traspasos de la temporada pasada al adquirir al pívot Ivica Zubac procedente de los Clippers de Los Ángeles. Zubac fue elegido al segundo equipo del quinteto defensivo de la NBA en 2024-25. Aporta una presencia más fuerte en el rebote.

La pregunta es cómo encaja con el ritmo vertiginoso de Indiana. Zubac señaló que bajó algo de peso para asegurarse de estar en forma para correr la cancha como prefieren los Pacers.

El resto del grupo principal del equipo de Indiana que llegó a la final de conferencia está de vuelta, junto con los recién llegados Larry Nance Jr. y Kelly Oubre Jr., quienes podrían hacer que una banca ya sólida sea aún más profunda.

Chicago

El nuevo entrenador Tiago Splitter toma las riendas de unos Bulls que han soportado cuatro temporadas consecutivas con récord perdedor. Gran parte del interés alrededor de Chicago este año se centra en Caleb Wilson, ala-pívot novato de 2,08 metros y exfigura de North Carolina, seleccionado con la cuarta elección global del draft.

Los Bulls también incorporaron al escolta de 33 años Norman Powell, quien viene de una temporada en la que anotó 21,7 puntos por partido con Miami y obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas. Otros veteranos recién llegados incluyen a Buddy Hield y Nic Claxton.

Milwaukee

El nuevo entrenador Taylor Jenkins tenía reputación de sacar el máximo de sus jugadores cuando estuvo en Memphis de 2019 a 2025. Asume un plantel que carece de poder estelar sin Antetokounmpo.

Los Bucks añadieron a Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakučionis y los derechos de draft de Nate Ament en el traspaso de Antetokounmpo. Herro, Jakučionis, Ryan Rollins, Kevin Porter Jr., AJ Green y el novato Brayden Burries le dan a Jenkins muchas opciones en el perímetro.

Los Bucks podrían necesitar una temporada de recuperación del ex Myles Turner, cuyos números bajaron el año pasado tras pasar de Indiana a Milwaukee.

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Los periodistas deportivos de AP Jay Cohen, Larry Lage, Michael Marot y Joe Reedy contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP