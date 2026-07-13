¿El que no salta es un inglés? El profundo nexo de la Liga Premier con la selección de Argentina

Alexis Mac Allister (centro) festeja con Lionel Messi tras marcar el primer gol de Argentina en la victoria 3-1 ante Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el sábado 11 de julio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Abbie Parr) AP

Del arquero Emiliano Martínez , siguiendo por los centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez hasta llegar a los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández , buena parte de los reinantes campeones del mundo está curtido en clubes de la Liga Premier.

Es otro aditivo para este clásico de selecciones en Atlanta cargado de aspectos que nutren las expectativas.

El presente los cita con tres de los máximos cinco anotadores del actual torneo: el capitán argentino Lionel Messi (8 goles) frente a Harry Kane y Jude Bellingham (6 cada uno). Además, será la primera vez que Messi enfrente a Inglaterra ya sea en un partido oficial o amistoso.

El pasado cuenta con un registro de cinco enfrentamientos en los mundiales, con tres victorias para los ingleses (1962, 1966 y 2002), una para los argentinos (1986) y un empate (1998) que fue terciado en una definición por penales ganada por los albicelestes en la ronda de octavos de final.

Y, obviamente, el triunfo argentino por 2-1 en los cuartos de final de México 1986 es el que brinda los recuerdos de mayor impacto, por los goles de la Mano de Dios y el Gol del Siglo obra del mítico Diego Maradona.

“Es un partido especial por el pasado, por el Diego, por el gol con la mano, se hizo un clásico muy grande”, comentó Emiliano Martínez. “Va a ser lindo, va a ser un partido especial. Sólo queda prepararnos de la mejor manera posible y dar el alma en ese partido. Estoy totalmente seguro de que voy a responder en ese partido”.

Cuando el “Dibu” salte a la cancha, superará a Ubaldo Fillol —el campeón mundial de 1978— como el arquero de Argentina con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo. Ahora mismo están empatados en 13 presencias.

El brillo argentino en la Premier

Despues de casi una década dando vueltas en clubes de Inglaterra y España, Martínez se asentó como titular en el Aston Villa y ello le abrió las puertas a la titularidad de la selección justo en la serie de consagraciones recientes que incluyen el Mundial de 2022 y las ediciones de la Copa América en 2021 y 2024.

Martínez viene de una temporada en la que su club con sede en Birmingham —del cual el príncipe Guillermo es hincha— quedó cuarto en la Premier y se coronó campeón de la Liga Europa, su primer gran título continental desde 1982.

Otros jugadores fijos en las formaciones del seleccionador Lionel Scaloni son protagonistas de primera fila en Inglaterra.

El “Cuti” Romero es el actual capitán de Tottenham y se consagró campeón de la Liga Europa en 2024; Mac Allister salió campeón de la Premier con Liverpool en la temporada 2024–25; Lisandro Martínez ostenta un par de cetros en copas domésticas con Manchester United, y Enzo Fernández alzó con Chelsea el trofeo de la primera edición del Mundial de Clubes el año pasado.

Llamado a última hora por un lesionado, el defensor suplente Marco Senesi acaba de fichar con Tottenham tras una buena temporada que llevó a Bournemouth a conseguir el boleto para disputar la próxima edición de la Liga Europa. Senesi tiene de novia a Kelci Rose, una jugadora inglesa del Bournemouth femenino que ha lucido la casaca argentina durante el último mes en Estados Unidos.

También hay otros jugadores que tuvieron exitosas etapas previas en la Premier como el atacante Julián Álvarez y Nicolás Otamendi bajo la dirección de Pep Guardiola en el City.

Las Malvinas: “No hay que mezclar”

Estos actores no titubearon a la hora de marcar distancia cuando de inmediato se mencionó el conflicto bélico de 1982 entre las naciones por unas islas en el Atlántico, conocidas como Malvinas por Argentina y Falklands por el Reino Unido. La guerra se extendió por 74 días hasta que acabó con la rendición de Argentina.

“Es un partido nomás. No tenemos que confundir las cosas con el fútbol”, dijo Romero. “Esperemos llegar a la final. Vamos a dejar la vida adentro de la cancha”.

Mac Allister, quien lleva seis años radicado en Inglaterra, se manifestó en la misma línea.

“Entendemos todo lo que hay detrás, toda la rivalidad que hay por lo sucedido y la historia", afirmó. "Obviamente, a la vez entendemos que eso no es culpa de su gente ni de la nuestra, sino de los que están más arriba, entonces tampoco hay que mezclar”.

Tal vez Silvina Riela, la madre de Mac Allister, retrató mejor cómo se vive en una reciente entrevista con Radio Mitre de Argentina, con una reacción sobre uno de los temas que más corean los hinchas de la Albiceleste.

“Hemos sido acobijados por un país que nos trató de la mejor manera”, dijo Riela. "Mi nieta nació en Inglaterra. Así que cuando todos cantan ‘el que no salta es un inglés’ yo me quedo sentada con ella. No puedo decir lo mismo. En ese sentido, no me acoplo a eso”.

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FUENTE: AP