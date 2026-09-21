El QB de Giants Jaxson Dart sale por lesión de rodilla en la 1ra serie ante Rams

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Jaxson Dart (6), quarterback de los Giants de Nueva York, camina fuera del campo luego de sufrir una lesión durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Dart se lesionó mientras era presionado en una tercera oportunidad y 8 por avanzar. El linebackes de los Rams Byron Young golpeó a Dart por el lado derecho del quarterback, lo que lo lanzó contra el linebacker Josaiah Stewart, quien le trabó las piernas y lo derribó con fuerza sobre el césped. Dart finalmente pudo caminar con cautela hacia la banda por sus propios medios y fue directamente a la carpa médica para una evaluación adicional.

Dart, que completó 3 de 5 pases para 20 yardas, luego caminó hacia el vestuario. Los Giants indicaron que su regreso era dudoso.

Jameis Winston reemplazó a Dart en la siguiente serie ofensiva de los Giants, después de que los Rams se fueran en tres jugadas y despeje.

Winston fue titular en dos partidos y participó en tres con los Giants en 2025, con 567 yardas por pase, dos touchdowns y dos intercepciones. El veterano de 11 años fue seleccionado como la primera elección global en 2015 y también ha jugado para los Buccaneers, Saints y Browns.

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FUENTE: AP