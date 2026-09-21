americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El QB de Giants Jaxson Dart sale por lesión de rodilla en la 1ra serie ante Rams

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Giants de Nueva York, Jaxson Dart, sufrió una lesión de rodilla durante la primera serie ofensiva de su equipo ante los Rams de Los Angeles la noche del lunes.

Jaxson Dart (6), quarterback de los Giants de Nueva York, camina fuera del campo luego de sufrir una lesión durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
Jaxson Dart (6), quarterback de los Giants de Nueva York, camina fuera del campo luego de sufrir una lesión durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Dart se lesionó mientras era presionado en una tercera oportunidad y 8 por avanzar. El linebackes de los Rams Byron Young golpeó a Dart por el lado derecho del quarterback, lo que lo lanzó contra el linebacker Josaiah Stewart, quien le trabó las piernas y lo derribó con fuerza sobre el césped. Dart finalmente pudo caminar con cautela hacia la banda por sus propios medios y fue directamente a la carpa médica para una evaluación adicional.

Dart, que completó 3 de 5 pases para 20 yardas, luego caminó hacia el vestuario. Los Giants indicaron que su regreso era dudoso.

Jameis Winston reemplazó a Dart en la siguiente serie ofensiva de los Giants, después de que los Rams se fueran en tres jugadas y despeje.

Winston fue titular en dos partidos y participó en tres con los Giants en 2025, con 567 yardas por pase, dos touchdowns y dos intercepciones. El veterano de 11 años fue seleccionado como la primera elección global en 2015 y también ha jugado para los Buccaneers, Saints y Browns.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

ESCANDALO: militares y policías captados cargando combustible enviado desde EEUU en gasolinera CUPET

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla fantástica con el presidente Trump

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla "fantástica" con el presidente Trump

Un hombre coloca flores cerca del lugar donde un venezolano fue baleado por un agente del ICE el día anterior en Austin, Texas, lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eric Gay)

Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido

¡CRIMEN EN CANCÚN! Asesinan de un disparo en la cabeza a dentista cubano al salir de su consultorio

¡CRIMEN EN CANCÚN! Asesinan de un disparo en la cabeza a dentista cubano al salir de su consultorio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter