El QB de Giants Jaxson Dart sale por lesión de rodilla en la 1ra serie ante Rams

Dart se lesionó mientras era presionado en una tercera oportunidad y 8 por avanzar. El linebackes de los Rams Byron Young golpeó a Dart por el lado derecho del quarterback, lo que lo lanzó contra el linebacker Josaiah Stewart, quien le trabó las piernas y lo derribó con fuerza sobre el césped. Dart finalmente pudo caminar con cautela hacia la banda por sus propios medios y fue directamente a la carpa médica para una evaluación adicional.
Dart, que completó 3 de 5 pases para 20 yardas, luego caminó hacia el vestuario. Los Giants indicaron que su regreso era dudoso.
Jameis Winston reemplazó a Dart en la siguiente serie ofensiva de los Giants, después de que los Rams se fueran en tres jugadas y despeje.
Winston fue titular en dos partidos y participó en tres con los Giants en 2025, con 567 yardas por pase, dos touchdowns y dos intercepciones. El veterano de 11 años fue seleccionado como la primera elección global en 2015 y también ha jugado para los Buccaneers, Saints y Browns.