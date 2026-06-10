El prospecto venezolano Luis Lara quiere recompensar la confianza de los Cerveceros tras firmarlo

Y valora la confianza que los Cerveceros mostraron en sus capacidades al firmarlo con un contrato de siete años .

Lara habló con reporteros por Zoom el miércoles, un día después de firmar el acuerdo, que incluye opciones del club para 2033, 2034 y 2035. Al jardinero venezolano de 1,70 metros de estatura (5 pies y 7 pulgadas) se le preguntó sobre el escepticismo que ha encontrado en el camino.

“Más que nada, he sentido que ha habido más gente apoyándome, que ha creído en mí y que ha estado de mi lado, que personas que me hayan cuestionado”, expresó Lara a través del intérprete Julio Borbón, asesor especial de los Cerveceros para el desarrollo de jugadores y el área de scouting. “Eso también ha jugado un papel importante en donde estoy hoy”.

Los Cerveceros no revelaron los términos financieros del contrato de Lara, pero ESPN, MLB.com y el Milwaukee Journal-Sentinel informaron que tiene garantizados 31 millones de dólares, con incentivos que podrían permitirle ganar más del doble de esa cantidad.

Lara, un defensor sobresaliente que está teniendo una temporada de despegue con el bate en Triple-A Nashville, comentó que el acuerdo se negoció con rapidez.

“Se remonta a hace unas dos semanas, cuando las cosas empezaron a fluir en cuanto a cuándo llegó la oferta”, explicó Lara. “A partir de ahí, todo ocurrió bastante rápido”.

Este es el ejemplo más reciente de los Cerveceros apostando por un jugador de menor estatura que cumple en prácticamente todos los demás aspectos.

Milwaukee adquirió al antesalista Caleb Durbin en un canje de diciembre de 2024 que envió al relevista Devin Williams, dos veces All-Star, a los Yankees de Nueva York, y el infielder de 1,68 metros (5 pies y 6 pulgadas) terminó tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional la temporada pasada antes de ser traspasado a Boston en febrero.

Dos semanas antes de canjear a Durbin, los Cerveceros adquirieron al infielder Jett Williams, de 1,70 metros (5 pies y 7 pulgadas), junto con el lanzador Brandon Sproat, en el acuerdo que ayudó a los Mets de Nueva York a hacerse con el lanzador dominicano Freddy Peralta, dos veces All-Star. Williams es compañero de Lara en Triple-A Nashville.

Lara, de 21 años, batea para .338 con un porcentaje de embasarse de .450, siete jonrones, 27 carreras impulsadas y 19 robos en 57 juegos con Nashville esta temporada. El año pasado bateó para .257 con un porcentaje de embasarse de .369, dos jonrones, 40 carreras impulsadas y 44 robos en 136 juegos con Doble-A Biloxi.

También ganó un Guante de Oro como uno de los tres mejores jardineros defensivos de las ligas menores el año pasado.

“Especialmente en el jardín central, las lecturas al salir la pelota del bate, la cantidad de juegos que fui acumulando desde chico, era algo para lo que simplemente tenía facilidad: poder seguir la trayectoria de las pelotas y alcanzarlas corriendo”, manifestó Lara.

Lara recibió su contrato menos de tres meses después de que los Cerveceros firmaran al prospecto de campocorto Cooper Pratt con un acuerdo de ocho años y 50,75 millones de dólares.

Les encantaría seguir el ejemplo del jardinero de los Cerveceros, el venezolano Jackson Chourio, quien firmó un contrato de ocho años y 82 millones de dólares en diciembre de 2023 cuando no tenía experiencia en Grandes Ligas y solo había disputado seis juegos por encima de Doble-A. Chourio integró el roster de Grandes Ligas al año siguiente y registró más de 20 jonrones y 20 robos en cada una de sus primeras dos temporadas completas en las mayores.

Aun así, Lara entiende que no puede dar por sentado que el contrato hará que su camino a las Grandes Ligas sea más fácil.

“Básicamente no es algo que me dé un pase libre y ya vaya a poder llegar”, señaló Lara. “Voy a seguir trabajando con la misma intensidad y manteniendo el mismo enfoque en mi juego que he tenido en años anteriores”.

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FUENTE: AP