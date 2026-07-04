“El primer paso es soñar": Colombia piensa en grande en el Mundial

El zaguero colombiano Daniel Muñoz reacciona durante el partido contra Ghana en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. Colombia ganó 1-0. (AP Foto/Ed Zurga) AP

El gol del impetuoso Jhon Arias en el primer tiempo alcanzó para darle a los Cafeteros un triunfo de 1-0 ante Ghana en los dieciseisavos de final. Fue un resultado justo pero merecido, una confirmación de intenciones de avanzar lejos en la copa, en incluso de llegar al "último día" —la final del 19 de julio— como disparó el propio Arias.

“Demostramos que somos una selección madura, que sabe disputar y que tiene un objetivo claro", dijo el volante ofensivo del club brasileño Palmeiras tras el triunfo en Kansas City. "Estamos yendo paso a paso, sabiendo que tenemos como soñar en llegar hasta el último día”.

Y así el periplo colombiano en Norteamérica seguirá su marcha, convirtiéndose en la única de las 48 selecciones en competir en Estados Unidos, México y Canadá, las tres naciones anfitrionas.

Su cruce de octavos de final contra Suiza se escenificará el próximo martes en Vancouver, en la costa del Pacífico canadiense. Seguramente, estarán acompañados de sus fieles hinchas —la “Mancha Amarilla” que ha copado tribunas de los estadios en Ciudad de México, pasando por el sur de la Florida y una reciente escala en el centro-norte de Estados Unidos.

“La gente, como siempre, acompañando a la selección. Estamos muy felices con todo esto y ojalá les demos muchas alegrías más”, dijo Lorenzo.

La única victoria que tenía Colombia en un duelo de eliminación directa se remonta a Brasil 2014, un triunfo sobre Uruguay para avanzar a cuartos de final antes de medirse contra los anfitriones. Sucumbieron 2-1 en un partido recordado por la lesión en la espalda que dejó fuera a Neymar, el ídolo local.

Ante Ghana, los colombianos fueron de menos a más y el arquero Camilo Vargas tuvo una velada tranquila. Lo reprochable fue la falta de contundencia, algo que Lorenzo lamentó: "tuvimos para rematarlo seis, siete veces y no pudimos”.

Han mantenido su arco inmaculado en sus últimos tres partidos, una racha de 355 minutos sin encajar goles.

La buena racha en el Mundial ha dejado en el olvido las malas sensaciones que dejaron las derrotas ante Croacia (2-1) y Francia (3-1) en la ventana internacional de amistosos en marzo.

Desde Lorenzo, los jugadores y sus hinchas, el sentir generalizado es que Colombia tiene todo para protagonizar el mejor Mundial de su historia.

En su mejor versión, como ocurrió durante el primer tiempo ante Ghana, Colombia enamora al circular el balón a un gran ritmo. Sus laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica se proyectan como puñales y el veterano capitán James Rodríguez (34 años) ha respondido a la altura en su función como generador de juego —con Lorenzo usando a Juan Fernando Quintero (33) como una efectiva pieza de recambio para el tramo final.

La pareja de centrales formada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí ha sido inexpugnable

Aunque apenas ha marcado gol, el extremo Luis Díaz ha derrochado energía por las bandas.

“Creo que está faltando esa tranquilidad. Todo viene en conjunto. He tenido ocasiones para concretar, pero me han anulado goles", dijo el astro del Bayern Múnich cuyo grito por un tanto a los 55 minutos fue anulado por un fuera de juego. “Esa confianza que quiero tener todavía no está al cien por ciento”.

“Le prometo a la gente de Colombia que sigan creyendo. Sé que esperan goles y asistencias. Estoy dando todo para conseguirlo y también estoy trabajando para el equipo”, añadió.

Héroes anónimos

Siempre dispuestos a darle espacio de maniobra a James y pidiendo el balón para encarar, Arias y Gustavo Puerta han sido los figuras silenciosas del mediocampo.

El trabajo de ambos gestó el gol en Kansas City. Puerta arrastró su marca por la banda derecha, facilitando la conducción de Luis Suárez —recién ingresado por el lesionado Jhon Córdoba— para poner el centro que Arias mandó a las redes.

¿Cuán lejos puede llegar Colombia?

“El primer paso es soñar y creer que es posible”, dijo Arias. "Creo que tenemos reales condiciones de llegar hasta el último día, siempre con esta humildad, esa mesura de respetar cada rival”.

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FUENTE: AP