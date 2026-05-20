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El primer ministro británico Kier Starmer felicita al Arsenal su título de la Liga Premier

El primer ministro británico Keir Starmer se tomó un respiro de su propia complicada situación política para felicitar a su equipo de fútbol favorito, el Arsenal, después de que aseguró el título de la Liga Premier.

El exjugador del Arsenal Ian Wright arriba afuera del Emirates Stadium para celebrar con los aficionados el título de la Liga Premier el martes 19 de mayo del 2026. (AP Foto/Alberto Pezzali)
El exjugador del Arsenal Ian Wright arriba afuera del Emirates Stadium para celebrar con los aficionados el título de la Liga Premier el martes 19 de mayo del 2026. (AP Foto/Alberto Pezzali) AP

“22 largos años para el Arsenal”, publicó Starmer en X poco después de que se asegurara el título a última hora del martes. “Pero por fin, estamos de vuelta donde pertenecemos”.

“¡Campeones!”

Para Starmer, aficionado del Arsenal de toda la vida, la victoria fue una rara buena noticia mientras se aferra al poder tras los pésimos resultados de su Partido Laborista en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo.

Decenas de legisladores laboristas le han pedido que dimita, un miembro de su gabinete ha renunciado y un rival popular, el alcalde del Gran Manchester Andy Burnham, se postuló para un escaño en el Parlamento para poder, potencialmente, desafiar a Starmer por el liderazgo del partido.

En esta ocasión, Londres se impuso a Manchester, después de que Arsenal resistiera más que su gran rival, el Manchester City, para ganar el mayor premio del fútbol inglés por primera vez desde 2004.

Los nuevos campeones y miles de aficionados del Arsenal celebraron hasta entrada la noche, y el mediocampista Eberechi Eze publicó fotos en su cuenta de Instagram hasta las 5 a. m., hora local.

En una se veía al capitán del Arsenal, Martin Odegaard, echando la cabeza hacia atrás con una botella con la marca del Arsenal en la boca, probablemente como un guiño a los críticos que acusaron al equipo de ser “bottlers” —un término británico para referirse a quienes se derrumban bajo presión— tras tres subcampeonatos domésticos consecutivos y sin un gran trofeo desde 2020.

Odegaard levantará el trofeo de la Liga Premier después del partido como visitante contra el Crystal Palace el domingo, el último día de la temporada de liga. Los jugadores del Arsenal desfilarán con el trofeo en el norte de Londres el 31 de mayo —un día después de disputar la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain—, lo que podría terminar como una posible doble celebración.

En redes sociales circularon imágenes de muchos jugadores del Arsenal, entre ellos Eze, Declan Rice, Bukayo Saka y Jurrien Timber, caminando por el Emirates Stadium mientras salía el sol a primera hora del miércoles.

Los integrantes del plantel se juntaron en el campo de entrenamiento del club para ver el partido Bournemouth-City. Cuando se confirmó que el Arsenal era el nuevo campeón, Saka y Timber se dirigieron a un trofeo de la Premier League cubierto, que Arteta instaló en el centro de entrenamiento y que solo se iluminaría cuando los Gunners ganaran el título.

“Enciéndelo”, dijo Saka en un video que Timber publicó en Instagram. “Déjenme decirles algo: 22 años, 22 años. Hubo risas. Hubo bromas. Ya no se ríen”.

“Miren, va a brillar, va a brillar con fuerza”.

Los exjugadores del Arsenal también lo estaban disfrutando.

Durante la noche del martes se vio a Ian Wright descorchando champán afuera del Emirates, rodeado de aficionados.

Thierry Henry, integrante del último equipo del club que ganó el título de liga —los “Invencibles de 2004”—, agradeció a la nueva generación.

“Por fin”, escribió Henry, “ahora mis hijos nos vieron ganar la liga”.

___

La periodista de Associated Press Jill Lawless en Londres contribuyó a esta historia.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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