El presidente de Paraguay visita Taiwán mientras crece la presión de China

Paraguay es el último país de Sudamérica y uno de los 12 en todo el mundo que reconoce a Taiwán. China, que no ha descartado el uso de la fuerza para anexionarse a Taiwán, ha intensificado en los últimos años una campaña para atraer a los aliados diplomáticos de la isla autogobernada.

Paraguay mantiene una sólida relación comercial con China, pero aun así ha reafirmado su compromiso con Taipéi como su socio diplomático.

Peña encabeza una delegación empresarial de sectores como la agricultura y las finanzas que estará en Taiwán desde el jueves hasta el domingo, según el Ministerio taiwanés de Exteriores.

Está previsto que el presidente taiwanés, Lai Ching-te, reciba a Peña con honores militares el viernes.

La visita se produce mientras Beijing ha incrementado la presión sobre la democracia insular, lo que incluye enviar aviones de guerra y buques de la armada hacia la isla casi a diario.

La semana pasada, Lai visitó Esuatini, una nación del sur de África y el último socio diplomático que le queda a Taipéi en el continente, después de verse obligado a posponer el viaje cuando varios países retiraron el permiso para que sobrevolara sus territorios, al parecer por presión china.

China no confirmó ni negó las acusaciones, aunque expresó su “gran agradecimiento” por el apego de esos países al llamado “principio de una sola China”, en referencia a las reivindicaciones de Beijing sobre Taiwán.

China y Taiwán están gobernadas por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que más tarde pasó de la ley marcial a una democracia multipartidista.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP