americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El presidente de Paraguay visita Taiwán mientras crece la presión de China

TAIPÉI, Taiwán (AP) — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó a Taiwán el jueves en su primera visita a la isla autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio.

Paraguay es el último país de Sudamérica y uno de los 12 en todo el mundo que reconoce a Taiwán. China, que no ha descartado el uso de la fuerza para anexionarse a Taiwán, ha intensificado en los últimos años una campaña para atraer a los aliados diplomáticos de la isla autogobernada.

Paraguay mantiene una sólida relación comercial con China, pero aun así ha reafirmado su compromiso con Taipéi como su socio diplomático.

Peña encabeza una delegación empresarial de sectores como la agricultura y las finanzas que estará en Taiwán desde el jueves hasta el domingo, según el Ministerio taiwanés de Exteriores.

Está previsto que el presidente taiwanés, Lai Ching-te, reciba a Peña con honores militares el viernes.

La visita se produce mientras Beijing ha incrementado la presión sobre la democracia insular, lo que incluye enviar aviones de guerra y buques de la armada hacia la isla casi a diario.

Taiwán, por su parte, ha buscado reafirmar su presencia internacional.

La semana pasada, Lai visitó Esuatini, una nación del sur de África y el último socio diplomático que le queda a Taipéi en el continente, después de verse obligado a posponer el viaje cuando varios países retiraron el permiso para que sobrevolara sus territorios, al parecer por presión china.

China no confirmó ni negó las acusaciones, aunque expresó su “gran agradecimiento” por el apego de esos países al llamado “principio de una sola China”, en referencia a las reivindicaciones de Beijing sobre Taiwán.

China y Taiwán están gobernadas por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que más tarde pasó de la ley marcial a una democracia multipartidista.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

MINFAR endurece su discurso: La orden de alto el fuego no será dada jamás

MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter