El mandatario manifestó que cooperará con los investigadores.
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ULÁN BATOR, Mongolia (AP) — El presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, anunció el martes que renunciará, luego de que el partido de oposición lo acusara de beneficiarse económicamente de un proyecto ferroviario del gobierno.
El mandatario manifestó que cooperará con los investigadores.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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