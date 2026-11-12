El presidente español habla con Sheinbaum y anuncia visita de Lula en plena campaña electoral

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Los contactos con los dos gigantes latinoamericanos, Brasil y México, sus más firmes aliados al otro lado del Atlántico, tienen lugar en vísperas de unas tensas elecciones generales en España previstas para el 29 de noviembre, a las que el socialista llega debilitado y con una fuerte oposición, por lo que aspira a sumar todos los apoyos posibles.

“Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”, indicó Sheinbaum en un mensaje en X. La presidenta dijo que programaron la llamada debido a que ella no pudo viajar a España para la Cumbre Iberoamericana celebrada en este mes.

Lula tendría previsto llegar a Madrid el lunes para hablar de temas bilaterales y coordinar iniciativas globales, indicó la oficina de la Presidencia española en un breve mensaje a The Associated Press. La visita será solo tres semanas después de una reelección que cortó una racha de siete victorias presidenciales conservadoras consecutivas en América Latina en 18 meses.

El gobierno brasileño no se ha pronunciado sobre la visita.

Después de su victoría, Lula ha participado en la COP31, la cumbre climática de la ONU de Turquía, y se encontraba el jueves viajando hacia Filipinas para participar en la cita de jefes de Estado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) el fin de semana.

Ambos líderes ya respaldaron a Sánchez al acudir a la reunión de líderes progresistas de Barcelona que tuvo lugar en abril y donde los políticos intentaron unir fuerzas frente a la nueva geopolítica mundial impulsada por la administración estadounidese de Donald Trump y sus gobiernos aliados.

En el caso de México, el acercamiento supuso el principio de la normalización de relaciones políticas después de años de tensiones que surgieron cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) pidió al rey de España, Felipe de Borbón, que pidiera perdón por los abusos cometidos durante la conquista. El periodo de desencuentros quedó finalmente cerrado en junio cuando Felipe VI visitó México durante la Copa Mundial de fútbol y se reunió con Sheinbaum. FUENTE: AP