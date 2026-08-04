El presidente del gobierno español Sánchez rechaza duras críticas en la UE por la crisis de Ceuta

Migrantes que cruzaron a España desde Marruecos se reúnen en una playa en el enclave español de Ceuta, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere) AP

La entrada repentina de entre 50.000 y 60.000 migrantes el jueves y el viernes provocó una crisis humanitaria en Ceuta y reavivó el debate migratorio en el bloque de 27 países, aunque la mayoría de los migrantes regresó pronto. Más de 80 migrantes murieron, incluidos algunos que se ahogaron o fueron aplastados en una estampida para cruzar una barrera en un espigón, según autoridades españolas y marroquíes.

Cartas abiertas de 22 líderes de la UE, y una rápida réplica de Sánchez, han dejado al descubierto un debate agitado dentro de la UE que enfrenta a los partidarios de una línea dura en migración contra el líder español progresista, quien ha desafiado el consenso del bloque sobre migración, así como sobre el gasto de la OTAN, Gaza e Israel.

El gobierno de Sánchez ha rechazado los ataques por considerarlos políticamente motivados y afirma que la mayoría de los migrantes fue devuelta desde Ceuta en cuestión de horas en “estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con muy poco apoyo de otros estados europeos”.

Independientemente del resultado de la reunión del martes, Europa está mostrando una desunión profundamente dañina mientras enfrenta amenazas de seguridad desde Moscú, inestabilidad con Washington y tensión económica con Beijing, afirmó Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico y Oriente Medio de la firma financiera Natixis.

Sánchez, sacudido por las agrias críticas de otros líderes de la UE por Ceuta

Varios líderes de la UE se lanzaron rápidamente contra Sánchez una vez que los videos de Ceuta se hicieron virales. Muchos culparon del incidente a las políticas progresistas de su gobierno y, públicamente, se movilizaron para pedir nuevos controles fronterizos en los puntos de entrada por mar, aire y tierra.

Culparon a una reciente sentencia de una corte española de haber desencadenado “este ataque contra nuestro sistema de migración y asilo”, según una carta abierta firmada por los líderes de 22 países de la UE, desde Finlandia hasta Malta.

El Tribunal Supremo español había dictaminado que los migrantes que llegaban por mar no podían ser deportados sumariamente sin el debido proceso, a diferencia de quienes cruzan por tierra o trepan la valla fronteriza de Ceuta, porque no habían atravesado una barrera física.

Sánchez sostuvo que los contrabandistas de migrantes tergiversaron intencionalmente el fallo para convencer a miles de personas de cruzar a nado rodeando la valla fronteriza.

El líder socialista respondió en su propia carta recordando que España, en solidaridad con la UE, acogió a migrantes que llegaron a países de Europa del Este desde Bielorrusia en 2021 y a la isla italiana de Lampedusa, en el sur, en 2023.

Una coalición de derecha encabezó la reforma de la política migratoria en Bruselas

Muchos políticos de derecha han ganado elecciones en toda la UE prometiendo endurecer las medidas contra la migración y aseguran haberlo logrado con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Nuevas regulaciones, más estrictas, para solicitantes de asilo y migrantes sustituyeron en gran medida el sistema migratorio anterior, ampliamente considerado como un fracaso. Las capitales de la UE ahora presumen de mayores capacidades para vigilar, detener y deportar migrantes a los llamados “países seguros” como Marruecos o a “centros de retorno” fuera del bloque.

Estas nuevas disposiciones han sido recibidas con escepticismo por grupos de derechos humanos, incluidos temores de que los centros de deportación alojados en el extranjero puedan transformarse en instalaciones de retención a largo plazo, desbordadas de solicitantes de asilo atrapados en un limbo legal.

“En Ceuta se están jugando juegos políticos con la vida de personas a ambos lados de la frontera”, declaró Michele LeVoy, directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas. Criticó “la inacción de Europa” para abordar las causas de fondo de la migración que, según dijo, condujeron a la crisis de Ceuta.

“Necesitamos vías regulares para que las personas se desplacen con seguridad y dignidad”, expresó LeVoy.

Italia arremete contra Sánchez y pide acelerar un controvertido centro de detención

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, formuló la crítica más contundente contra Sánchez, además de anunciar que Italia aplicaría controles fronterizos aéreos y marítimos con España.

Sin embargo, la remota posición geográfica de Ceuta suponía que “había un riesgo casi nulo de que la gente (realmente) llegara a España y luego siguiera hacia Italia”, señaló el analista Matteo Villa, del Instituto Italiano de Estudios Políticos en Milán. Indicó que sólo el 2% de los migrantes que llegan a Europa logra llegar a Italia.

Italia también ha señalado a Ceuta para impulsar un plan controvertido, forjado en la asociación de Italia con Albania, para trasladar fuera de la UE los controles de migrantes.

Sánchez respondió calificando la postura de la líder italiana sobre Ceuta de “contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen”.

En una publicación en X, Sánchez también afirmó que Italia ha admitido el doble de migrantes que España desde 2021, ya que España recibió unos 234.000 e Italia 478.000.

Las dinámicas y políticas migratorias han cambiado en Europa

Datos de la agencia fronteriza de la UE, Frontex, muestran que la migración hacia la UE alcanzó su punto máximo en 2015 con 1,8 millones de personas, la mayoría de las cuales cruzó por los Balcanes o el Mediterráneo oriental. Desde entonces, las cifras han caído drásticamente: en la primera mitad de 2026, los cruces bajaron un 37% hasta alrededor de 49.000 personas.

“Menos embarcaciones están zarpando hacia Europa, y eso es el resultado de una cooperación sostenida con nuestros socios en la región”, afirmó el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había expresado al principio su conmoción por Ceuta, al tiempo que pedía redoblar la línea dura del bloque en materia migratoria. Pero el lunes envió una carta a Sánchez en la que elogió su manejo de la crisis.

“Necesitamos un proceso de lecciones aprendidas para mejorar nuestra resiliencia, preparación y respuesta europeas”, señaló Arianna Podesta, portavoz de la comisión, al reflejar el contenido de la carta.

“Lo ocurrido en Ceuta ha dejado claro que debemos hacer más para reforzar aún más las fronteras exteriores, por ejemplo con una vigilancia atenta y, cuando sea necesario, el uso de barreras físicas”.

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Wilson informó desde Barcelona, España, y Barry desde Roma. La periodista de The Associated Press Renata Brito, en Barcelona, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP