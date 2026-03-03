americateve

El precio promedio del galón de gasolina sube 11 centavos a $3,11 dólares en EEUU

NUEVA YORK (AP) — El precio promedio del galón de gasolina subió 11 centavos de la noche a la mañana a 3,11 dólares en Estados Unidos, según el club automovilístico AAA.

Los precios de la gasolina ya estaban aumentando antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán, mientras las refinerías cambian a mezclas de combustible de verano, pero los futuros del crudo han subido con fuerza esta semana debido a la guerra.

Los futuros del petróleo se dispararon el martes a niveles no vistos en más de un año, después de que Irán respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos, incluido un ataque con dron contra la embajada estadounidense en Arabia Saudí.

El crudo estadounidense WTI subió 8,6% hasta 77,36 dólares por barril.

El crudo Brent, el estándar internacional, subió 6,7% hasta 81,29 dólares por barril. Los precios mundiales del petróleo subieron al inicio de la semana ante la preocupación de que la guerra obstruya el flujo global de crudo.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

