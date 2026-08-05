El Preakness se correrá en domingo y será 3 semanas y 1 día después del Derby de Kentucky

ARCHIVO - Caballos compiten durante la 151ra edición de la carrera de caballos Preakness Stakes, el 16 de mayo de 2026, en Laurel Park en Laurel, Maryland. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

El gobernador de Maryland, Wes Moore, y el Maryland Jockey Club anunciaron el cambio el miércoles. Ninguna carrera de la Triple Corona se ha corrido jamás en domingo en los más de 100 años de historia de la serie.

El ajuste supone un cambio importante en el calendario de las carreras de caballos, tras un debate y una especulación significativos. Salvo en 2020 durante la pandemia, el Preakness se ha celebrado el tercer sábado de mayo, dos semanas después del Kentucky Derby, desde 1950.

“Reconocemos la gran historia del espaciado tradicional de la Triple Corona entre carreras, pero entendemos que el cambio siempre debe examinarse. Esto es común en todos los deportes profesionales. Ahora es el momento para el Preakness”, dijo el director ejecutivo del Maryland Jockey Club, Bill Knauf.

El objetivo es lograr que participen más caballos del Derby en la segunda etapa de la Triple Corona. Durante décadas fue lo habitual, pero en los últimos años se ha vuelto cada vez más raro.

Dos ganadores consecutivos del Derby y tres de los últimos cinco han evitado el Preakness para apuntar a la joya final, el Belmont Stakes en junio. De los 95 caballos que corrieron el Derby desde 2022, solo 13 han ido al Preakness (13,7%), con apenas un ganador dentro de ese grupo.

“Creemos que el Preakness y toda la serie de la Triple Corona están posicionados para crecer y alcanzar un gran éxito. Esta semana adicional entre el Kentucky Derby y el Preakness abre el Preakness a posibles participantes que utilizan métodos modernos de entrenamiento”, manifestó Knauf.

Al menos para el próximo año, existe la posibilidad de que produzca el efecto contrario, con el Belmont programado para el 5 de junio. Pasar de un intervalo de tres semanas a una separación de 13 días entre el Preakness y el Belmont podría obligar a propietarios y entrenadores a elegir entre ambos, dado que los purasangres modernos de 3 años suelen tener descansos considerablemente más largos.

El miembro del Salón de la Fama Bob Baffert, quien con American Pharoah en 2015 y Justify en 2018 es el único entrenador que ha ganado la Triple Corona desde Affirmed en 1978, señaló en una publicación en redes sociales el lunes que, si cuenta con el caballo adecuado del Kentucky Derby, seguirá yendo al Preakness cada año. Eso fue en respuesta a la presentación de una nueva serie de carreras de campeonato en Churchill Downs en Louisville, Belmont Park en Long Island y el Saratoga Race Course en el norte del estado de Nueva York, que —por ahora— no incluye al Preakness.

Siempre son posibles cambios futuros en el calendario más allá de 2027. El ajuste sí coloca al Preakness en el domingo del fin de semana del Día de los Caídos a partir de 2028 y hasta el '31.

“Creemos que esto genera una enorme emoción para nuestra economía local y los negocios. Baltimore se convertirá en el lugar donde hay que estar los fines de semana del Día de los Caídos, cuando el foco del mundo de las carreras se pose sobre Pimlico”, expresó Knauf.

El cambio llega junto con una extensión del acuerdo de derechos de medios con NBC Sports hasta 2032. El Preakness —así como el Black-Eyed Susan Stakes para potrancas el tercer sábado de mayo— se transmitirá por NBC y Peacock durante los próximos seis años.

El presidente de Adquisiciones y Alianzas de NBC Sports, Jon Miller, lo calificó como “un calendario mejorado, que exhibe las mejores carreras de Maryland tanto el sábado como el domingo”, y dijo que subraya el compromiso de la cadena con las carreras de caballos.

“La continuidad de esta relación y el nuevo calendario garantizan una cobertura óptima y accesible para todos, desde expertos en carreras de caballos hasta aficionados ocasionales, mientras nuestra administración continúa realizando inversiones históricas y aprovechando la carrera icónica como piedra angular de la historia, la cultura y la economía de Maryland”, dijo Moore.

Esas inversiones incluyen una reconstrucción de 500 millones de dólares del Pimlico Race Course en Baltimore, donde el Preakness regresará el próximo año con capacidad limitada tras una parada única en Laurel Park. Se espera que el Pimlico completo y renovado esté terminado para la primavera de 2028.

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FUENTE: AP