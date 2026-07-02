El portero español Unai Simón fija récord del Mundial: 519 minutos con arco imbatido

Unai Simón, portero de España, festeja con Pau Cubarsi, tras la victoria sobre Austria en el duelo de dieciseisavos de final disputado el jueves 2 de julio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Simón dejó en blanco a Austria el jueves, en una victoria por 3-0, para su cuarta portería imbatida en forma consecutiva durante este Mundial .

No ha permitido un gol en 519 minutos consecutivos a lo largo de los dos últimos Mundiales. Superó la marca establecida en 1990 por el célebre portero italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos seguidos sin recibir goles y dejó su arco invicto en cinco duelos consecutivos en el Mundial disputado en su país.

El titular del Athletic Bilbao, de 29 años, no es el guardameta más famoso de esta competición —ni siquiera en su propio equipo—, pero el sobresaliente rendimiento de Simón bajo los palos, al frente de la magnífica defensa de España, lo ha colocado en los libros de récords del Mundial.

España todavía no ha aceptado un gol en este Mundial, y su guardameta vasco apenas ha tenido que realizar cuatro atajadas —ninguna ante Austria, que no logró colocar a puerta ninguno de sus cinco disparos.

“Es un honor y un orgullo para mí. Llevamos juntos desde el 2019 y desde entonces hemos vivido Europeos, Juegos Olímpicos, Liga de Naciones, Eurocopa y Mundial", enfatizó el seleccionador español Luis de la Fuente. "Estoy feliz porque tiene un reconocimiento mundial que se lo ha ganado, se lo merece y eso demuestra que es uno de los mejores porteros del mundo”.

Simón ha sido el primer portero de España durante la mayor parte del último lustro, conservando el puesto pese a la competencia de David Raya y Joan Garcia, los guardametas campeones en dos de las cuatro ligas más importantes de Europa y convocados al plantel. Simón ha desarrollado su carrera de clubes en escenarios más modestos con el Bilbao, que la temporada pasada alcanzó la Liga de Campeones por primera vez en la carrera del portero.

El éxito internacional de Simón puede atribuirse a sus resultados estelares y a su estrecho vínculo con De La Fuente, quien en gran medida ha resistido los pedidos de dar más minutos a otras opciones en la portería con trayectorias de club más destacadas.

Simón y De la Fuente están unidos desde 2015, cuando el entrenador y su portero de 18 años ganaron el Campeonato Europeo Sub-19 en Grecia. Siguieron juntos en el sistema juvenil de España y se reencontraron a comienzos de 2023, cuando De la Fuente asumió la selección absoluta y de inmediato inició uno de los tramos más exitosos en la orgullosa historia de España.

Con De la Fuente, España suma apenas una derrota en 37 partidos oficiales, y se mantiene invicta en sus últimos 35 consecutivos —una racha que incluye una derrota por penales ante Portugal en la Liga de Naciones 2025—. España conquistó la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa 2024 con Simón en la portería, y ahora ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial por primera vez en 16 años.

Simón y España permitieron apenas tres goles en cuatro partidos en el Mundial de Qatar 2022, pero aun así se marcharon pronto. La racha de imbatibilidad de Simón comenzó durante la derrota 2-1 de España ante Japón, y continuó con el empate sin goles frente a Marruecos, que finalmente eliminó a España al convertir tres de sus cuatro penales en la tanda ante Simón.

En Norteamérica, nadie ha podido vencer a Simón —y sólo Uruguay ha conseguido más de un remate a puerta entre los cuatro rivales de España—.

Al inicio de la segunda parte ante Austria, Simón también superó la racha española sin encajar goles que había registrado Iker Casillas entre los Mundiales de 2010 y 2014.

Su rendimiento ha sido más que suficiente para mantener a raya a dos aspirantes de primer nivel mientras España se ha abierto paso a los octavos de final.

Raya es considerado ampliamente uno de los mejores porteros del mundo tras ganar tres Guantes de Oro consecutivos en el Arsenal por liderar la Liga Premier en porterías a cero. También fue clave para que los Gunners lograran su primer título de la Premier desde 2004 y alcanzaran la final de la Liga de Campeones este año —sólo para volver a un papel de suplente con España—.

García es uno de los principales talentos jóvenes del mundo en la posición tras adueñarse del puesto de titular del Barça la temporada pasada, pero también es probable que pase este Mundial como espectador.

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FUENTE: AP