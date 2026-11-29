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El portero del Bayern, Manuel Neuer, llega a una sesión de entrenamiento en Múnich, Alemania, el lunes 2 de noviembre de 2026, antes del partido de la fase inicial de la Liga de Campeones entre el FC Bayern y el Atlético de Madrid. (Foto AP/Matthias Schrader) AP

Neuer, de 40 años, visitaba un club de aficionados del Bayern Múnich para un evento el domingo cuando sugirió que no espera continuar más allá de esta temporada. Ha encadenado una serie de prórrogas de contrato por un año con el Bayern desde que regresó tras sufrir una fractura de pierna en la temporada 2023-24.

"No doy por hecho ahora que vaya a continuar para mí personalmente más allá de este verano. Pero de todos modos estoy disfrutando del próximo medio año cuando vuelva a estar en forma, y también intentaré mantenerme en forma. Haré todo para lograrlo”, señalo Neuer, quien actualmente está de baja por una lesión en el pie, en declaraciones difundidas por Sky Sport Germany.

Neuer no aclaró si el retiro sería una decisión exclusivamente suya o si el Bayern consideraría otra extensión de contrato. Lleva 15 años en el Bayern y no mencionó un traspaso como opción. Neuer respondía a una pregunta sobre si podía verse la próxima temporada como portero suplente para ejercer de mentor del Jonas Urbig, del Bayern.

Algunos errores de alto perfil de Neuer habían generado dudas sobre su futuro a largo plazo, y las lesiones han limitado el tiempo de juego del capitán. Ha disputado nueve partidos en todas las competiciones con el Bayern esta temporada.

El Bayern ya ha estado intentando gestionar una futura transición sin Neuer al darle partidos al suplente Urbig, quien además debutó con Alemania el mes pasado.

A comienzos de la década de 2010, el destacado papel de Neuer como “portero-líbero” en la salida de balón y su disposición a aventurarse lejos de su área para jugar la pelota mostraron cómo los guardametas podían ser piezas clave de un equipo más allá de simplemente detener disparos.

Ganó el Mundial con Alemania en 2014 y se retiró de la selección nacional en 2024 tras una Eurocopa en casa. Neuer se sintió tentado a regresar para el Mundial de este año, que terminó con una derrota en la tanda de penales ante Paraguay en la ronda de 32, y volvió a retirarse del ámbito internacional. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP