El portaaviones francés Charles de Gaulle se desplaza al mar Rojo ante posible misión en Ormuz

El reposicionamiento hacia el sur del portaaviones nuclear Charles de Gaulle y de sus buques escolta es la etapa más reciente de un despliegue en Oriente Medio que el presidente francés Emmanuel Macron anunció por primera vez en un discurso televisado el 3 de marzo, un día antes de que Irán cerrara el estrecho.

El movimiento al sur de Suez coloca al único portaaviones de Francia cerca del punto de cierre del golfo Pérsico, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial y donde Irán ha paralizado el tráfico comercial desde principios de marzo.

“Ir al sur de Suez es algo nuevo para nosotros”, declaró a The Associated Press el coronel Guillaume Vernet, portavoz del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas francesas. “Geográficamente, está más cerca del estrecho de Ormuz y, por lo tanto, nos permitirá reaccionar más rápido, una vez que se cumplan las condiciones”.

Pero Vernet subrayó que la coalición general para Ormuz, integrada por Francia, Reino Unido y más de 50 países, no comenzará a operar hasta que se superen dos umbrales: debe disminuir la amenaza a la navegación y la industria marítima debe sentirse lo suficientemente tranquila como para utilizar el estrecho. Incluso entonces, añadió, cualquier operación requeriría el acuerdo de los países vecinos.

“Hoy, el estrecho de Ormuz está bloqueado por la amenaza, y las primas de seguro son muy altas. Ni un solo barco pondrá en riesgo su viaje o irá allí”, afirmó.

La operación francesa es distinta de “Proyecto Libertad”, la misión de escolta que Estados Unidos puso en marcha el domingo y que ya ha provocado fuego iraní y amenazas a la tregua del 8 de abril. “Es una misión distinta de la misión de Estados Unidos”, indicó Vernet, quien dijo que el plan franco-británico es de carácter defensivo y acorde con el derecho internacional.

Macron y el primer ministro británico Keir Starmer recibieron a más de 50 países en una cumbre en París el 16 de abril, y planificadores militares de más de 30 naciones ultimaron los detalles operativos en una conferencia celebrada en Reino Unido el 22 y 23 de abril. “La planificación se ha hecho y está lista para ponerse en marcha”, sostuvo Vernet.

Irán cerró el estrecho el 4 de marzo tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero y en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Desde entonces, las primas de seguro por riesgo de guerra han aumentado entre cuatro y cinco veces por encima de los niveles previos al conflicto, según estimaciones del sector, y alrededor de 2.000 barcos siguen varados en el golfo.

El Charles de Gaulle recibió la orden de salir del Báltico el 3 de marzo como parte de lo que Francia calificó como una movilización “sin precedentes”, que también incluye ocho fragatas y dos buques anfibios de asalto de la clase Mistral. El desplazamiento del portaaviones hacia el sur sitúa los medios aéreos franceses al alcance del estrecho sin entrar en el golfo, donde la Marina de Estados Unidos ha bloqueado puertos iraníes desde el 13 de abril.

Francia también opera una base aérea en Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, en virtud de un pacto de defensa de larga data con Abu Dabi, y cazas Rafale franceses estacionados allí han interceptado drones y misiles iraníes sobre los Emiratos desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Vernet no precisó una fecha para la operación franco-británica y señaló que el portaaviones estaba siendo posicionado para estar lo suficientemente cerca como para actuar si y cuando se cumplan las condiciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP