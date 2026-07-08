El petróleo sube 5% y los mercados bajan ante incertidumbre sobre la tregua de EEUU e Irán

Michael Pistillo y Federico DeMarco, operadores de la Bolsa de Nueva York, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP

El S&P 500 llegó a caer hasta un 1,1% en el día después de que Trump declaró que el acuerdo para pausar los combates había llegado a su fin y luego afirmó que el intercambio de fuego más reciente con la República Islámica no anunciaba un regreso a una guerra a gran escala. Son sus más recientes mensajes contradictorios sobre lo que ocurrirá con la guerra, que amenaza con agravar la inflación mundial.

El promedio industrial Dow Jones bajaba 550 puntos, o 1%, con una hora restante de negociación, y el compuesto Nasdaq subía 0,1%.

El movimiento fue más fuerte en el mercado petrolero, donde el precio del barril de crudo Brent subió 5,2% hasta 78,02 dólares y por momentos superó los 80 dólares. Aun así, se mantiene por debajo de su máximo de principios de la guerra, cuando el precio del contrato más negociado alcanzó casi los 120 dólares. Pero el salto inquieta porque los precios del petróleo acababan de retroceder a los niveles previos a la guerra.

La preocupación es que una continuación de la guerra bloquee el estrecho de Ormuz e impida la entrega de crudo desde el golfo Pérsico a clientes de todo el mundo. Eso podría empeorar la inflación, que los economistas esperaban que se moderara con los precios del petróleo, y a su vez obligar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir las tasas de interés.

Algunas acciones influyentes del sector de la inteligencia artificial ayudaron a estabilizar los mercados. Estas acciones estado bajo presión en las últimas semanas por el temor de que sus precios se dispararan demasiado y de que la IA no genere suficiente productividad y ganancias como para que valgan la pena todas las inversiones en chips y centros de datos.

Sus oscilaciones tienen mucho peso en Wall Street porque las acciones vinculadas a la IA se han convertido en algunas de las más grandes del mercado de Estados Unidos, lo que hace que sus movimientos tengan más efecto en el S&P 500 que otras acciones.

Nvidia subió 3,8%, por ejemplo, y fue la fuerza más importante que empujó al alza al S&P 500 porque es la acción más grande de Wall Street.

Broadcom avanzó 5,2% después de que Apple anunció un compromiso plurianual mediante el cual Broadcom diseñará y producirá componentes personalizados para sus productos. Apple indicó que el valor del acuerdo podría superar los 30.000 millones de dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro subieron junto con el precio del petróleo. El bono a 10 años se acercó brevemente a 4,60% antes de retroceder a 4,56%. Eso representa un alza frente a 4,55% a última hora del martes y frente a apenas 3,97% antes de que comenzara la guerra con Irán.

En los mercados bursátiles del exterior, las plazas europeas giraron con fuerza a la baja después de los comentarios de Trump, y el DAX de Alemania perdió 2,2%.

En Asia, el Kospi de Corea del Sur cayó 5,3% y continuó con sus fuertes oscilaciones en medio de un vaivén de preocupaciones y euforia por las acciones de IA que dominan su mercado.

El índice Hang Seng de Hong Kong fue la excepción y subió 3%.

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Matt Ott, Chan Ho-him y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP