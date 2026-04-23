El petróleo ruso vuelve a fluir a Eslovaquia por el oleoducto que cruza Ucrania

Hungría y Eslovaquia han estado enfrascadas en una disputa cada vez más intensa con Ucrania desde que en enero se detuvieron las entregas de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.
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BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — El flujo de petróleo ruso hacia Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania, se ha reanudado, según dijo el jueves la ministra de Economía eslovaca, Denisa Saková.
Hungría y Eslovaquia han estado enfrascadas en una disputa cada vez más intensa con Ucrania desde que en enero se detuvieron las entregas de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.
A diferencia de la mayor parte del resto de la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia todavía dependen de Rusia para cubrir sus necesidades energéticas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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