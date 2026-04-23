El petróleo ruso vuelve a fluir a Eslovaquia por el oleoducto que cruza Ucrania

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ARCHIVO - Una vista general de una estación de bombeo al final del oleoducto de Druzhba se ve en la refinería PCK en Schwedt, Alemania, el 10 de enero de 2007. (AP Foto/Sven Kaestner, Archivo) AP

Hungría y Eslovaquia han estado enfrascadas en una disputa cada vez más intensa con Ucrania desde que en enero se detuvieron las entregas de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

A diferencia de la mayor parte del resto de la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia todavía dependen de Rusia para cubrir sus necesidades energéticas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP