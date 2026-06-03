El petróleo repunta y Wall Street se enfría tras recrudecimiento de los combates

El operador William Lawrence trabajando en la bolsa de remates de la Bolsa de Nueva York, el 1 de junio de 2026. (Foto AP/Richard Drew) AP

El S&P 500 bajaba 0,3% desde su máximo histórico. El promedio industrial Dow Jones caía 339 puntos, o 0,7%, a las 10:15 a.m., y el compuesto Nasdaq retrocedía 0,3%.

Lo que pesó sobre el mercado fue un alza de 1,1% en el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, que lo devolvió a 97,07 dólares. Subió después de que el ejército de Estados Unidos informó que Irán disparó misiles hacia Kuwait y Bahréin, que no lograron alcanzar sus objetivos. Luego, Estados Unidos indicó que atacó una estación iraní de control terrestre militar en una isla del estrecho de Ormuz.

La guerra con Irán ha elevado los precios del petróleo y la inflación, aumentando la presión sobre la economía global. Pero los precios del petróleo se mantienen por debajo de sus picos de etapas anteriores de los combates, y en Wall Street parece mantenerse la esperanza de que Estados Unidos e Irán finalmente acuerden reabrir el estrecho de Ormuz para los petroleros. Eso mejoraría el flujo global de crudo y, con suerte, bajaría su precio.

Esas esperanzas, junto con sólidos informes de ganancias de empresas de Estados Unidos, han ayudado a impulsar al mercado bursátil de Estados Unidos en un rally tremendo. Si el S&P 500 logra darse la vuelta y terminar el día con una ganancia, sería la décima jornada consecutiva al alza para el índice, su racha más larga en más de tres décadas.

Medtronic subía 5,3% después de informar una ganancia más sólida en el último trimestre de lo que esperaban los analistas. También aumentó el pago de dividendos a sus inversionistas.

GameStop ganaba 7,7% después de que el minorista de videojuegos informó que sus ingresos en el último trimestre crecieron 14% respecto de un año antes. También anunció un programa para devolver hasta 2.000 millones de dólares a sus inversionistas mediante la recompra de sus propias acciones.

Macy’s pasó de una ganancia inicial a una pérdida de 0,9% después de que la emblemática tienda departamental de Nueva York reportó una ganancia en el último trimestre que superó ampliamente los pronósticos de los analistas. El minorista señaló que una renovación de su mercancía y un mejor servicio al cliente están teniendo eco entre los consumidores.

Del lado perdedor en Wall Street estaba Palo Alto Networks, que caía 6% pese a superar las expectativas de los analistas en cuanto a ganancias en el último trimestre.

En el mercado de bonos, los rendimientos subían junto con el precio del petróleo, lo que ejercía presión a la baja sobre el mercado bursátil. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía a 4,48% desde 4,46% el martes y desde 3,97% antes de que comenzara la guerra.

Por otra parte, informes sobre la economía de Estados Unidos eran mixtos. Uno del Institute for Supply Management indicó que el crecimiento de las empresas de construcción, agricultura y otros de servicios se aceleró el mes pasado más de lo que esperaban los economistas.

Esa es una señal alentadora para la economía, pero la encuesta también mostró que las empresas están sintiendo el impacto de los precios más altos causados por los aranceles y por el petróleo más caro. “Esta es la definición de presión inflacionaria que empieza a afectarnos”, dijo en la encuesta una empresa del sector de alojamiento y servicios de comida.

En el extranjero, los índices europeos bajaron tras un cierre mixto en Asia. El Hang Seng de Hong Kong cayó 1,6%, pero el Nikkei 225 de Japón subió 2,5%.

El entusiasmo en torno al auge creado por la tecnología de inteligencia artificial ha sido un enorme motor para los mercados bursátiles en todo el mundo. En Wall Street, Marvell Technology subió otro 7,1% tras su mejor jornada registrada, un salto de 32,5%, después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sugirió en una conferencia en Taiwán que Marvell podría ser “la próxima empresa de un billón de dólares”.

La empresa más reciente en entrar al creciente club de los gigantes fue Micron Technology, que igualmente está aprovechando la ola de la IA.

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Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este reporte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP