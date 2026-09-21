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El partido del Kremlin mantiene el control del parlamento ruso tras una votación orquestada

El principal partido del Kremlin conservó su mayoría en el parlamento de Rusia, informaron funcionarios electorales el lunes, tras una votación cuidadosamente orquestada que excluyó a la mayoría de los candidatos de la oposición y ayudó al gobierno a mantener su férreo control del poder.

Una votante prepara su boleta durante las elecciones parlamentarias rusas en Donetsk, en la zona controlada por Rusia de la región de Donetsk, Ucrania, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto)
Una votante prepara su boleta durante las elecciones parlamentarias rusas en Donetsk, en la zona controlada por Rusia de la región de Donetsk, Ucrania, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto) AP

Los resultados de más del 95% de los centros de votación dieron al partido Rusia Unida del Kremlin poco menos del 58% de los votos para los 225 escaños asignados por listas de partidos, según la Comisión Electoral Central. Otros 225 legisladores fueron elegidos en contiendas en las que se elegía a los aspirantes de forma individual, y los resultados mostraron a candidatos de Rusia Unida al frente en 208 de esas carreras.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, señaló que los resultados preliminares indicaban que Rusia Unida obtendría 355 escaños de un total de 450.

Fue la primera elección parlamentaria celebrada desde que el presidente, Vladímir Putin, emprendió la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, y la primera en incluir a residentes de cuatro regiones de ese país que fueron tomadas y anexionadas ilegalmente por Moscú más tarde ese año. También se votó en la península ucraniana de Crimea, que fue anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Kiev denunció como ilegal la votación en esas regiones.

El Kremlin endureció su represión contra la oposición antes de las elecciones, incluida la prohibición de que el único partido progresista y opuesto a la guerra de Rusia apareciera en la boleta, y permitió que compitiera únicamente en contiendas en las que los candidatos se presentaban a título personal.

Junto con Rusia Unida, otros partidos que casi siempre votan a favor de las iniciativas del Kremlin también obtuvieron escaños en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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