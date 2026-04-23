El Parlamento turco aprueba una ley para restringir las redes sociales a menores de 15 años

Un hombre se ve de pie junto al Bósforo en la terminal de transbordadores de Kadikoy en un día lluvioso en Estambul, Turquía, el miércoles 22 de abril de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

La legislación forma parte de una tendencia global para proteger a los jóvenes de actividades peligrosas en internet.

Su aprobación se produce una semana después de que un niño de 14 años matara a nueve estudiantes y a un profesor en una escuela secundaria de Kahramanmaras, en el sur de Turquía, en un ataque con arma de fuego. La policía investiga la actividad en línea del agresor, quien también murió, con el objetivo de esclarecer su motivación para el ataque.

El proyecto de ley obligará a las plataformas de redes sociales a instalar sistemas de verificación de edad, proporcionar herramientas de control parental y exigir a las empresas que respondan con rapidez a contenidos considerados dañinos, indicó la agencia estatal de noticias Anadolu.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, debe ahora aceptar el proyecto de ley en un plazo de 15 días para que se convierta en ley. Tras los asesinatos en Kahramanmaras, habló de la necesidad de mitigar los riesgos en línea para la seguridad y la privacidad de los niños.

“Estamos viviendo un periodo en el que algunas aplicaciones digitales para compartir contenidos están corrompiendo la mente de nuestros hijos y las plataformas de redes sociales, para decirlo sin rodeos, se han convertido en cloacas”, afirmó Erdogan en un discurso televisado el lunes.

El principal partido de oposición —el Partido Republicano del Pueblo, o CHP— ha criticado la propuesta y sostuvo que los niños deben ser protegidos “no con prohibiciones, sino con políticas basadas en derechos”.

Según la ley, las plataformas digitales —como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y otras— tendrían que impedir que los menores de 15 años abran cuentas e introducir controles parentales que gestionen el acceso de los niños.

También se exigirá a las empresas de videojuegos en línea que designen un representante en Turquía para garantizar que cumplan las nuevas regulaciones. Entre las posibles sanciones figuran reducciones del ancho de banda de internet y multas impuestas por el organismo regulador de comunicaciones de Turquía.

El gobierno turco tiene un historial reciente de restringir plataformas en línea a medida que han crecido como un medio para expresar discrepancias. Las comunicaciones en línea fueron restringidas de forma generalizada durante las protestas del año pasado en apoyo del encarcelado alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu.

Las restricciones al acceso a redes sociales para menores de 16 años comenzaron por primera vez en diciembre en Australia, donde las empresas de redes sociales revocaron el acceso a alrededor de 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños.

El mes pasado, Indonesia empezó a aplicar una nueva regulación gubernamental que prohíbe a los menores de 16 años acceder a plataformas digitales que podrían exponerlos a pornografía, ciberacoso, estafas en línea y adicción.

Algunos otros países —como España, Francia y Reino Unido— también están adoptando o considerando medidas para restringir el acceso de los niños a las redes sociales, en medio de una creciente preocupación por el daño que podrían estar sufriendo debido a la exposición a contenidos no regulados en redes sociales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP