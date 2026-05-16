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El papa visitará Francia en septiembre con una parada en la UNESCO

ROMA (AP) — León XIV suma otro viaje a su apretada agenda de desplazamientos para 2026: un viaje de cuatro días a Francia a finales de septiembre que incluye una visita a la agencia cultural de Naciones Unidas.

El papa León XIV preside el funeral del cardenal Emil Paul Tscherrig en la basílica de San Pedro del Vaticano, el 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV preside el funeral del cardenal Emil Paul Tscherrig en la basílica de San Pedro del Vaticano, el 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

El Vaticano confirmó el sábado el viaje del 25 al 28 de septiembre, que será el cuarto periplo al extranjero del pontífice en el año. León hizo una visita de un día a Mónaco en marzo, visitó cuatro naciones africanas en abril y tiene previsto viajar a España en junio.

El difunto papa Francisco se mantuvo alejado de los grandes centros europeos del cristianismo durante sus 12 años de pontificado, y prefirió en cambio visitar pequeñas comunidades católicas lejos de Roma. Con la confirmación del viaje a Francia, León parece estar prestando más atención a la experiencia de los fieles europeos, en medio de reportes anecdóticos sobre un renovado interés por la fe entre los adultos jóvenes.

La visita a la sede de la UNESCO también le dará la oportunidad de dirigirse a una audiencia global en un año en el que decidió no ir a su Estados Unidos natal, donde podría haberse dirigido a la Asamblea General de la ONU, como han hecho otros papas.

Francisco sí estuvo en Francia en dos ocasiones, pero nunca en una visita de Estado a París: realizó un viaje de un día a Estrasburgo en 2014 para dirigirse al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Luego visitó la ciudad portuaria de Marsella para una conferencia sobre migración en 2023.

Aún sin confirmar y en el aire queda un posible viaje a América Latina, incluida la querida segunda casa de León, Perú, a finales de año.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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