El papa visita una prisión en Guinea Ecuatorial tras deportaciones de migrantes en EEUU

El papa León XIV, junto al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a la derecha, es recibido por el arzobispo Juan Nsue Edjang Mayé, a la izquierda, y Juan Domingo-Beka Esono Ayang a su llegada al Aeropuerto Internacional de Malabo International en Malabo, Guinea Ecuatorial, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/Misper Apawu) AP

La visita de León a la prisión de Bata, una ciudad portuaria de este país de África central, continúa la tradición del papa Francisco, quien hizo de las visitas a cárceles una prioridad de su pontificado. El objetivo de Francisco era dar esperanza a los presos y recordarles que la Iglesia estaba con ellos, al tiempo que ponía el foco en abusos judiciales, hacinamiento y otras injusticias.

La visita culmina el último día completo de León en África y cierra una maratónica gira de 11 días por cuatro países, que lo llevó desde Argelia, en el norte, hasta Angola, en el sur, con Camerún entre ambos.

Tenía previsto comenzar la jornada con una misa en Mongomo, en el extremo oriental, antes de llegar a Bata, la ciudad más poblada del país en la costa. También figuraba en la agenda un momento de oración en un monumento a las víctimas de una explosión ocurrida en 2021 en un cuartel militar en Bata, que se ha atribuido a negligencia.

La oficina de derechos humanos de la ONU celebró en 2022 la abolición de la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, pero sus prisiones y su sistema de justicia en general han sido señalados repetidamente por la ONU y condenados por grupos de derechos humanos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su informe de 2023 sobre el país, Estados Unidos enumeró una larga lista de abusos: homicidios y detenciones arbitrarias o ilegales, detenciones políticas, tortura, condiciones carcelarias que ponen en peligro la vida y “graves problemas” con la independencia del poder judicial.

“Amnistía Internacional tiene serias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial”, afirmó Marta Colomer Aguilera, responsable sénior de campañas en la oficina de África Occidental y Central de Amnistía.

Indicó que se ha utilizado la tortura para obtener confesiones o como castigo, que se hostiga a defensores de derechos humanos y que la falta de independencia judicial compromete el derecho a un juicio justo.

Guinea Ecuatorial está gobernada por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien está en el poder desde 1979 y está acusado de corrupción generalizada y autoritarismo.

Guinea Ecuatorial también es uno de varios países africanos que han recibido millones de dólares en acuerdos controvertidos con el gobierno de Donald Trump para aceptar a migrantes deportados desde Estados Unidos a países distintos del suyo.

Reportes de AP muestran que al menos 29 de esos migrantes, sin vínculos con el país, han sido deportados al país. No fueron enviados a la prisión de Bata. Algunos siguen detenidos en Malabo con restricciones a la asistencia médica y legal, mientras que otros han sido devueltos por la fuerza a sus países, donde enfrentan persecución.

El gobierno de Guinea Ecuatorial ha negado abusos de derechos y no ha hecho comentarios cuando se le pidió responder a preguntas sobre abusos relacionados con el acuerdo de deportaciones migratorias de Estados Unidos.

León, nacido en Estados Unidos, ha criticado la política general de deportaciones migratorias del gobierno de Trump por ser “extremadamente irrespetuosa”.

Grupos de derechos humanos quieren que el papa se pronuncie

En la víspera de su visita a la prisión, 70 organizaciones de derechos humanos publicaron una carta abierta a León, en la que le pidieron que se pronuncie, especialmente, sobre la deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia este país y que inste a las naciones africanas a no ser cómplices de esa práctica.

“Estas prácticas eluden las protecciones humanitarias, exponen a los refugiados a la detención y la coerción, y someten a las personas a la devolución, en contravención directa del derecho internacional”, escribieron, en referencia al concepto jurídico que prohíbe a los países enviar a personas a lugares donde sus vidas o libertades estén en riesgo.

“Las condiciones en las que se han llevado a cabo estas deportaciones también han reflejado un desprecio muy preocupante por la vida humana y la seguridad. Pedimos la intercesión del papa León XIV para desalentar a los países africanos a ser cómplices de estas violaciones y, en cambio, proteger a estas personas”, señalaron los grupos.

Uno de los firmantes fue EG Justice, que ha denunciado repetidamente la detención de presos políticos en Guinea Ecuatorial. El grupo instó a León a usar su autoridad moral para pronunciarse al respecto.

“Hay personas —presos de conciencia y activistas de derechos humanos— detenidas cuyos casos plantean serias preocupaciones humanitarias y de debido proceso", afirmó Tutu Alicante, un activista radicado en Estados Unidos que dirige el grupo EG Justice. "En momentos como este, la revisión de sentencias y un compromiso real de reformar el poder judicial pueden enviar una señal poderosa de disposición a pasar página hacia la justicia y la reconciliación”.

Alicante sostuvo que el gobierno había dado “pasos cosméticos” en los últimos meses para mejorar ciertas instalaciones de detención, pero añadió que eran temporales.

“El verdadero examen será si las condiciones humanas, el acceso a la atención médica y los derechos básicos se mantienen mucho después de que concluya la visita papal”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP