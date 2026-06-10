El papa visita monumentos religiosos de Barcelona en el centenario de la muerte de Gaudí

El papa León XIV bendice a un niño antes de una vigilia en el estadio olímpico Lluis Companys en Barcelona, España, el martes 9 de junio de 2026. (AP Foto/Emilio Morenatti) AP

León inició su jornada con una visita a reclusos en una prisión de Barcelona, manteniendo la tradición del papa Francisco de aprovechar sus viajes al extranjero para atender a quienes no pueden sumarse a las celebraciones públicas cuando un papa llega a la ciudad.

León está en España en una viaje de una semana que ha puesto de relieve cómo el país de 50 millones de habitantes, que vivió una crisis religiosa tras el fin de su dictadura del siglo XX, aún cuenta con muchos católicos fieles que han acudido en masa para dar la bienvenida al papa estadounidense.

León reconocerá su piedad popular al rezar en Montserrat, un complejo montañoso a las afueras de la ciudad muy querido por muchos catalanes. El complejo, que incluye una abadía benedictina del siglo XI y una basílica del siglo XVI, es venerado por su estatua de la Virgen Negra, conocida como “La Moreneta”.

Se esperaba que el momento culminante de la visita de León fuera su misa el miércoles por la noche ya de regreso en la ciudad, en la Sagrada Familia. La misa conmemora el centenario de la muerte de su diseñador, Gaudí, quien falleció a los 73 años, tres días después de ser atropellado por un tranvía.

Un siglo después de que comenzara la construcción durante el pontificado del homónimo de León, el papa León XIII, la basílica se ha convertido en uno de los monumentos más visitados del mundo, aunque sigue inacabado, y atrae cada año a más de 5 millones de visitantes.

Gaudí, un célebre arquitecto catalán que podría estar en camino a la santidad, dedicó cuatro décadas a diseñar y construir el templo como el compendio de la fe cristiana tallado en piedra. Las historias más importantes de la vida de Jesús, la Natividad y la Pasión, están grabadas en las fachadas este y oeste de la basílica. Una tercera fachada orientada al sur, la de la Gloria, servirá como entrada principal de la basílica cuando esté terminada.

El templo es una obra maestra arquitectónica y geométrica por dentro y por fuera, una celebración en forma y símbolo del cristianismo y de la creación de Dios a través de la piedra y la luz, basada en la tradición arquitectónica de las iglesias bizantinas y góticas.

Un total de 18 agujas, como castillos de arena, se elevan desde lo alto y perforan el perfil urbano de Barcelona: 12 para simbolizar a los 12 apóstoles de Cristo; cuatro, por cada uno de los evangelistas que relataron la vida de Cristo en los Evangelios; una coronada con una estrella sobre el ábside en honor a la Virgen María; y, la más alta de todas, la torre de Jesucristo.

Cuando la torre final de Cristo se terminó el año pasado con una altura de 172,5 metros (564 pies), convirtió a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. León consagrará formalmente la torre el miércoles por la noche.

Un interior que parece un bosque

El interior en forma de cruz, con el altar en el ábside, es un homenaje a la luz y a la naturaleza. Columnas como árboles se elevan hacia el cielo, teñidas por una luz en constante cambio que se filtra a través de vitrales, como el sol que se cuela entre las hojas en un bosque.

“La naturaleza es mi maestra”, dijo Gaudí en una ocasión. “Todo proviene del gran libro de la naturaleza, siempre abierto, que debemos leer”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP