El papa se pone manos a la obra en Perú tras emotivo regreso ante 3 millones de fieles

El papa León XIV habla ante la multitud reunida fuera de la nunciatura apostólica donde se hospeda en Lima, Perú, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

Los peruanos acudieron en masa para ver a León, con multitudes fuera de la residencia eclesiástica donde se hospeda y una concentración aún mayor reunida en la céntrica Plaza de Armas, donde realizó sus primeros actos el jueves. León entusiasmó a la multitud al dar una vuelta por la plaza en su papamóvil antes de recibir las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Lima.

A cada paso, León ha sido agasajado por un coro infantil que entona una pegadiza melodía compuesta especialmente para su viaje, acompañada por flautas andinas: “papa León, hermano del camino, papa León, sembrador de fraternidad”.

El pontífice tuvo una agenda cargada en Lima, con reuniones primero con los obispos del país en la residencia del arzobispo. Después debía presidir una oración matutina con sacerdotes, monjas, seminaristas y equipos laicos de la Iglesia en la catedral de Lima, que se encuentra al lado del edificio.

Su primer encuentro con peruanos de a pie iba a producirse durante una reunión en la plaza frente a la catedral, antes de presidir por la noche una vigilia juvenil en el estadio de Lima.

Como mostró en las dos primeras etapas de su viaje por Sudamérica, León se encontraba en buena forma pese a haberse sometido el mes pasado a una cirugía por cáncer de pulmón. Subió de un salto una empinada escalera el jueves por la mañana sin problemas aparentes y bromeó con los obispos al decir que algunos “Tomases” incrédulos habían pronosticado que no podría venir, aludiendo al apóstol desconfiado.

“Pero Dios es grande y su gracia es más grande que todos nosotros. De verdad estoy muy contento de estar entre todos ustedes”, manifestó entre aplausos.

Una bienvenida multitudinaria al “Padre Robert”

Citando a autoridades locales, el Vaticano estimó que unos 3 millones de personas se alinearon el miércoles a lo largo de la ruta de la caravana de León para dar la bienvenida a “Padre Robert” de regreso a casa. El papa, nacido en Chicago y que también tiene ciudadanía peruana, respondió con una emotiva oda a todo lo que Perú le había dado.

El pontífice, antes conocido como Robert Prevost, pasó dos décadas como sacerdote misionero y obispo en Perú y atribuye al lugar haberle enseñado a ser pastor. En muchos sentidos, ha modelado su vocación como obispo a partir de Santo Toribio de Mogrovejo, del siglo XVI, el primer arzobispo de Lima.

Mogrovejo es venerado por haber recorrido largas distancias para estar con su grey y por haber defendido los derechos de los pueblos indígenas y de las personas esclavizadas. Estudió quechua y aimara y supervisó la impresión del Catecismo de la Iglesia católica en estas lenguas indígenas, porque creía que la fe debía transmitirse en el idioma que la gente pudiera comprender.

“Yo he recibido mucho ustedes”, le dijo León a la presidenta Keiko Fujimori en su primer discurso público el miércoles por la noche. “Hay rostros, conversaciones y gestos de cariño que, después de tantos años, siguen acompañándome”.

Fujimori, por su parte, elogió a León por su cercanía sencilla con su grey.

“Hay personas que llegan a un país y terminan formando parte de su historia, ganándose el cariño de la gente por su sencillez, por su manera de escuchar y por estar presentes cuando más se les necesita”, expresó. “Así aprendió a querer al Perú, y el Perú a quererlo a usted”, señaló ante una reunión de funcionarios del gobierno y diplomáticos.

Sin embargo, Fujimori ha recibido críticas por salir de Perú para una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) antes de la partida de León, y perderse su misa final en Lima. Anunció el martes que partirá hacia China el 15 de noviembre para reunirse con el presidente Xi Jinping. El miércoles, su canciller Carlos Espá defendió a Fujimori de las críticas y afirmó que trabajó arduamente para organizar la visita del pontífice y que asistirá a otros actos.

Amigos de León dicen que está especialmente sintonizado con las necesidades de Perú

El cardenal peruano Pedro Barreto, presidente de la conferencia de obispos amazónicos, dijo que León estaba profundamente sintonizado con las necesidades del pueblo y de la Iglesia en Perú, y que ofrecería palabras de consuelo y consejo durante sus días recorriendo el país, desde su querida Chiclayo en el norte hasta los Andes y la selva tropical.

León “escuchará las angustias y esperanzas de los pueblos indígenas, especialmente el dolor por la violencia que afecta a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, afirmó Barreto, quien era amigo cercano de Prevost y de su predecesor, el papa Francisco, un jesuita como Barreto.

Pronosticó que León prestaría especial atención a un caso reciente en la provincia de Condorcanqui, en la selva del norte de Perú, donde varios maestros abusaron sexualmente de niñas indígenas awajún y wampis.

“El papa León XIV reafirmará el compromiso de la Iglesia de seguir acompañando a los pueblos Indígenas en la defensa de la vida, de su dignidad como personas y en el cuidado de la Amazonía”, sostuvo.

El reverendo Peter Hughes, un sacerdote irlandés de 84 años que ha vivido en Perú por más de 60, dijo que León se sentía cómodo en Perú no solo porque lo considera su hogar, sino porque ve su pobreza y polarización política como un reflejo de la situación global.

Señaló que eso es lo que hace que líderes como el papa Francisco y el papa León hablen el lenguaje del Evangelio en términos muy humanos, dando prioridad a la justicia y la paz, y que, en el sentido cristiano de la justicia, las personas más importantes son los pobres, los marginados y quienes no tienen voz.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP