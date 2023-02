El papa planea visitar la India en 2024 y viajar a Mongolia

Welby y Greenshields acompañaron a Francisco en el vuelo de regreso en el avión papal y participaron en su conferencia de prensa, en la que se les preguntó si estarían dispuestos a unirse al pontífice en futuros viajes.

Welby dijo que estaría “encantado” si ello pudiera ser de utilidad, y bromeó que el avión papal era “la mejor aerolínea en la que he volado”.

Greenshields también se mostró dispuesto, pero hizo notar que su mandato termina en mayo.

El líder presbiteriano señaló que sería sustituido por “una mujer muy capaz” en el puesto de moderador de la Iglesia de Escocia, la reverenda estadounidense Sally Foster-Fulton. Esta iglesia cuenta con ministras ordenadas desde la década de 1960.

“Ella estaría encantada de hacer lo mismo”, dijo.

La delegación del Vaticano, formada en su mayoría por cardenales y obispos, tradicionalmente sólo incluye a una mujer: Una experta en protocolo de la secretaría de Estado de la Santa Sede. En este viaje Francisco también invitó personalmente a una monja congoleña.

