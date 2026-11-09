El papa León XIV visita un centro de discapacidad en Argentina y pide proteger a los vulnerables

El papa León XIV va camino al Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 9 de noviembre de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

En su primer día completo en Argentina, León realizó una peregrinación al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, al sur de Buenos Aires. Fundada por un sacerdote italiano en 1935, la institución alberga a más de 400 personas con discapacidad en sus 50 hectáreas.

El centro, conocido como la “ciudad de la caridad”, se ha visto duramente golpeado por las medidas de austeridad de Milei, que han afectado gravemente la atención sanitaria y los servicios sociales. Milei ha aplicado su emblemática motosierra a programas de terapias especializadas que durante décadas han sido un salvavidas para muchas de las casi 5 millones de personas con discapacidad en Argentina, al congelar pagos y desmantelar una red de contención vital.

Algunos residentes y empleados lloraron cuando León llegó el lunes y abrazó a personas en sillas de ruedas. Conversó con ellos, los bendijo y les dijo que sus vidas eran una bendición, no una carga para la sociedad.

En la capilla del centro de asistencia, el papa les dijo que ellos ayudan a recordar la dignidad de cada ser humano y lo verdaderamente importante en la vida. Comentó que soñaba con que los argentinos se inspiraran para reemplazar la búsqueda del éxito económico y el culto a las apariencias por grandes obras de caridad como el hogar del Cottolengo.

“El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a todas las personas con discapacidad y necesidades particulares”, afirmó.

El Congreso de Argentina anuló el veto de Milei el año pasado para aprobar una ley que incrementa el financiamiento para la atención de la discapacidad. Pero su administración se ha resistido a implementarla, al alegar preocupaciones de que socavaría el equilibrio fiscal que tanto le ha costado conseguir. Hogares de cuidado como el Cottolengo aún tienen pendientes pagos por cientos de miles de dólares.

La visita de León ocurre días antes de que el Senado deba considerar una legislación que reservaría dinero para prestaciones por discapacidad en el presupuesto del próximo año. Milei se opone a la medida.

Dadas las circunstancias, fue profundamente significativo que León eligiera iniciar su visita a Argentina reuniéndose con los huéspedes del Cottolengo, señaló Kuyen Rolón Rey, voluntaria del centro de asistencia. “Elegir un lugar tan pequeño, pero grande si se mide con amor, nos hace muy felices”, señaló Rolón.

Un mensaje para el empresariado y el movimiento obrero

La visita dio inicio a un día ajetreado para León, en el que el papa estadounidense, al cumplir el legado inconcluso del papa argentino Francisco, está enfatizando la doctrina social católica que llama a poner a los más débiles y vulnerables en el centro de la política económica.

Tras su llegada el domingo y con Milei a su lado, León citó el frecuente estribillo de Francisco de que el dinero debe servir y no gobernar: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, dijo León en su primer discurso en Argentina.

Se espera que León repita el mensaje más tarde el lunes cuando se reúna con líderes empresariales, representantes sindicales y dirigentes de movimientos populares en la Universidad Católica Argentina.

Entre los invitados hay fabricantes nacionales golpeados por las importaciones baratas desde que Milei eliminó barreras comerciales de larga data, y miembros de la mayor confederación sindical de Argentina, quienes llevaron sus preocupaciones por la pérdida de empleos y la caída de los salarios al Vaticano en septiembre.

Desde que Milei asumió el cargo a fines de 2023, su agenda de austeridad lo ha convertido en un ícono de la reacción conservadora global contra el establishment liberal. Al igual que sus aliados en la administración Trump, el gobierno de Milei ha presentado los recortes a los programas de discapacidad como parte de un proceso de reforma destinado a eliminar el fraude y el despilfarro en la burocracia federal.

Primera misa papal en casi 40 años

Para muchos argentinos, el momento más destacado del día sería la misa de León a última hora de la mañana en el Monumento a los Españoles, que se espera atraiga hasta 2 millones de personas. Aquí mismo se realizó la última misa papal en Argentina, celebrada por San Juan Pablo II hace casi 40 años.

Miles llegaron a medianoche para asegurarse un buen lugar para la primera misa de León en Argentina.

Isabel Martín, de 73 años, acudió con su grupo parroquial desde San Andrés Avelino. Contó que estaba rezando para que León “toque el corazón” de Milei, cuyos recortes del gasto también han golpeado con fuerza a los jubilados.

Martín comentó que el papa fue muy específico en su mensaje de ayer al llegar a Argentina. Según ella, los más débiles no pueden ser quienes carguen con el peso del ajuste, especialmente los jubilados pobres.

La pensión mínima en Argentina es de aproximadamente 300 dólares, casi una cuarta parte de lo que una persona mayor necesita para cubrir medicamentos, vivienda y alimentos.

El mensaje de León también estaba resonando entre los argentinos más jóvenes, quienes han mostrado la caída más pronunciada en la práctica católica de cualquier grupo etario. Margarita Lanús celebró sus 16 años el lunes mientras esperaba la misa de León, compartiendo una torta en la acera con su numerosa familia.

“Me gusta mucho que dice las cosas como son, va directo al grano”, afirmó.

León ha sido recibido por multitudes enormes y entusiastas en Buenos Aires, la segunda parada de su gira por tres países de Sudamérica, que termina más adelante esta semana en su segunda patria, Perú.

A última hora del domingo, grupos de fieles que coreaban “papa León, papa León” y “Viva el papa” se reunieron frente a la embajada del Vaticano, o nunciatura, donde se hospeda León. El papa, sonriente, salió para saludarlos y les dio la bendición.

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Contribuyó la reportera de The Associated Press, Isabel DeBre.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP