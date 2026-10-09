El papa León sienta bases para un futuro cónclave al nombrar decano a cardenal filipino

El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de octubre de 2026, con motivo de la inauguración anual del curso académico de las universidades pontificias, acto que reúne a las 22 instituciones pontificias de Roma y a muchas otras de todo el mundo. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

Tagle, de 69 años, reemplaza al cardenal Giovanni Battista Re, de 92 años. Actualmente Tagle encabeza el Dicasterio para la Evangelización.

El decano del colegio desempeña un papel significativo en una transición papal, y a menudo también se le considera uno de los principales aspirantes al papado. Celebra el funeral del papa anterior y luego ayuda a dirigir las reuniones a puerta cerrada de los cardenales antes de la votación, para debatir las necesidades de la Iglesia de cara al futuro. Si tiene menos de 80 años en el momento del cónclave, también cumple una función en la conducción de la elección secreta en la Capilla Sixtina para elegir a un nuevo papa.

Después de que se elige a un pontífice, es el decano quien le pregunta al ganador si acepta el cargo y qué nombre desea adoptar.

Según el anuncio del Vaticano del viernes, León aprobó la elección de Tagle para que sea decano, realizada por media docena de cardenales que ostentan el rango más alto dentro del colegio. Tagle era el miembro más joven del grupo, lo que deja entrever que los cardenales pretenden que su nuevo decano permanezca en el cargo bastante tiempo.

Tagle, exarzobispo de Manila, ya había sido considerado un posible candidato en el cónclave de 2025 en el que León fue elegido. El cargo de alto perfil de decano ahora eleva aún más el perfil “papable” de Tagle para un futuro cónclave, en el que sería un aspirante destacado a convertirse en el primer papa nacido en Asia.

Existe un precedente reciente de este tipo de promoción: el entonces cardenal Joseph Ratzinger era decano del colegio cuando fue elegido papa Benedicto XVI en 2005.

Otro supuesto candidato a decano era el cardenal Pietro Parolin, de 71 años, secretario de Estado del papa Francisco, que sigue en el cargo y que también fue uno de los principales aspirantes en el cónclave de 2025.

Cuando sólo le quedaban unos meses de vida a comienzos de 2025, Francisco prorrogó el mandato de Battista Re para mantenerlo en el cargo de decano, aunque ya superaba en una década la edad normal en que los clérigos se jubilan en el Vaticano. La decisión de Francisco subrayó cuánto quería que un cardenal leal dirigiera el cónclave tras su muerte, incluso si Battista Re no era candidato él mismo.

Al mismo tiempo, Francisco incorporó a un nuevo cardenal a los rangos superiores del colegio, en una medida que impulsó de inmediato su perfil como “papable”, es decir, alguien con cualidades para ser pontífice: el cardenal Robert Prevost, el futuro papa León XIV.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP